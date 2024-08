Návod na Nvidia App. Hry, nahrávání obrazovky, nastavení hardwaru a aktualizace pod jednou střechou

Pro nahrávání obrazovky při hraní, rychlé nastavení grafických detailů všech her, přetaktování grafické karty či aktualizaci ovladačů nově poslouží aplikace Nvidia. Jak ji využít na maximum?

Aplikace Nvidia je novinkou, která sdružuje mnoho užitečných funkcí a nastavení „pod jednou střechou“. Do budoucna by mohla kompletně nahradit graficky zastaralý ovládací panel Nvidia či aplikaci Nvidia Experience, ale i mnoho aplikací třetích stran jako MSI Afterburner či program na snímání obrazovky. To vše v jednoduchém a intuitivním grafickém prostředí.

Usnadnění života

Aplikace Nvidia slouží do jisté míry jako rozcestník a přístup k mnoha funkcím, na první stránce je přístup ke knihovně her a aplikací, 1 včetně těch pro zábavu a práci přímo od Nvidie. 2 Příjemné je, že úplně vše je možné uskutečnit bez přihlášení. 3

Je zde jednoduchý přístup k aktualizaci grafických ovladačů, 4 ta může probíhat i automaticky. Hráči by se měli ujistit, že stahují ovladače optimalizované pro hry. 5 Kromě čísla konkrétní verze ovladačů 6 tady naleznete i popis aktualizace, 7 včetně novinek 8 a opravených chyb. 9