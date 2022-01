NÁVOD: Jak zkrátit nepřehledné kontextové nabídky

Doporučuji nástroj Easy Context Menu . Je malý a neinstaluje se, takže jen stáhnete archiv, rozbalíte jej do složky a spustíte správnou bitovou variantu. Typicky dvakrát klepnete na EcMenu_x64.exe. Nástroj vlastně jen zprostředkovává obsah z registru, kde se příkazy nachází, ale usnadní proces. Škodu by udělat neměl, ale raději nejdříve proveďte zálohu.

Manuální čistka v registru Windows

Pokud z libovolného důvodu nechcete použít nástroje jako Easy Context Menu či ShellMenuView, kontextové nabídky můžete pročistit přímo v registru. Jen je to výrazně nepohodlnější a musíte si více dávat pozor na své pohyby. Před úpravami zálohujte registr, případně celý systém.

Položky z kontextových nabídek ve většině případů najdete v jednom z těchto klíčů:

Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell

Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers

Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\ShellEx

Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell

Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers

Předesílám, že z těchto umístění můžete odejít s prázdnou. To je i důvod, proč určitý příkaz ani neukazuje např. Easy Context Menu. Popíši to v další kapitole na příkladu Mp3tagu.

Klíče položek, jichž se chcete zbavit, můžete kompletně odstranit, což nedoporučuji. Buď upravte hodnotu řetězce (viz další kapitola), nebo ve vybraném klíči vytvořte novou řetězcovou hodnotu. Pojmenujte ji jako LegacyDisable. To je vše, její přítomnost by měla mít okamžitý efekt. Jedná se zřejmě o nejčistší řešení, kdy nemusíte zasahovat přímo do hodnoty, která je přímo zodpovědná za přidání obsahu do kontextové nabídky.

Z praxe nicméně vyplývá, že řada příkazů pro kontextové nabídky už na tento pokyn nereaguje. Dobře reaguje např. Zoner Photo Studio, zato s LegacyDisable nevypnete příkaz pro správu obsahu OneDrivu na ploše.