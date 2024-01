Návod, jak začít používat sociální síť Bluesky. Třeba pro emigranty z Twitteru

Bluesky je sociální síť pro lidi, kteří opustili Twitter po převzetí Elonem Muskem. Mimo jiné za ní stojí původní spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey a Twitteru se podobá i rozhraní. Budete se cítit jako doma.

Protože je Bluesky stále v testovací fázi, pro registraci na síti budete potřebovat pozvánku. Ta je ve formě kódu, který zadáte do registračního formuláře. Pokud nestihnete využít naše pozvánky z boxíku níže, zkuste se poohlédnout na Twitteru po uživatelích, kteří pozvánkové kódy sdílí.

Jděte na bsky.app a po dokončení registračního formuláře, který se neliší od běžných webových služeb, se ocitnete v dobře známém rozhraní. Než se v něm rozkoukáte, doporučujeme několik zásahů do nastavení, které použití sítě usnadní. Zamiřte tedy do nabídky Settings 1 a tam vyhledejte možnost Languages, tedy Jazyky. Zatímco rozhraní do češtiny přeložené není, obsah lze podle jazyku filtrovat. Pokud tedy nechcete používat Bluesky v ryze mezinárodní podobě, kdy se vám budou zobrazovat veskrze náhodné příspěvky, přepněte do češtiny.