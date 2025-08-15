Návod: Jak v Apple iOS nastavit kontakt pro obnovení

Ve iPhonech dnes nosíme nejen zábavu, ale také tisíce fotek, pracovní kontakty, důležitá data i citlivé soubory. Ztráta přístupu by byla drtivou ranou. Zabránit tomu může sofistikovaná funkce.
Ztratíte-li přístup k účtu Apple, je složité se k němu dostat zpět a opět tím získat kontrolu nad svými daty. Vede k tomu zdlouhavý proces obnovení účtu, který trvá několik dní, neboť je žádost v Applu ověřována ručně, a ne vždy je úspěšná. Pokud chcete předejít situaci, kdy o svoje data nadobro přijdete, doplňte si do svého účtu tzv. Kontakt pro obnovení. Měl by to být někdo velmi blízký a důvěryhodný. V případě ztráty přístupu k účtu vám totiž bude moci vygenerovat kód pro obnovu.
Nutné požadavky
V prvé řadě je potřeba splnit všechny požadavky pro využití této funkce – iPhone, na kterém bude aktivována, musí používat alespoň iOS 15. V případě Maců musí jít o macOS Monterey. Totéž bude platit o vašem kontaktu pro obnovení – musí být starší než 13 let, u svého účtu musí používat dvoufaktorové ověření a na zařízení je nutné mít nastavený přihlašovací kód. Až po splnění těchto podmínek je možné funkci kontaktu pro obnovení použít.
