NÁVOD: Jak snadno a rychle zjistit rychlost připojení k Wi-Fi routeru

Zejména v létě začínáme řešit, proč jde internet na venkovním posezení v zahradě pomalu a jak to vyřešit. Než se pustíte do nákupu extenderů či mesh, změřte rychlosti a zkuste přemístit router.

Pomalé načítání webových stránek, dočítání videa, sekající se videokonference... Příčinou může být pomalé anebo nekvalitní připojení k internetu nebo nekvalitní spojení mezi vašim zařízením a Wi-Fi routerem – to jsou dvě věci nutné odlišení. Třetím do hry je samozřejmě vytížení více uživateli nebo zařízeními ve vaší síti, na to se podíváme v některém z příštích tipů.

Eliminovat první příčinu je snadné: postavte se blízko svého Wi-Fi routeru a z mobilu, tabletu či notebooku otevřete oblíbenou stránku Speedtest.net. Měřením zjistíte rychlost k vám i od vás a dobu odezvy – ping. Zkuste surfování, sledování videí a další činnosti. Pokud je zde vše v pořádku, ale v místě, kde běžně pracujete, dochází k výpadkům, pak hledáme příčinu právě v nekvalitním pokrytí.

Bez pomoci aplikací

Pro měření kvality Wi-Fi signálu existuje nespočet aplikací. Zatím se ale bez nich obejdeme, neboť základní informaci nabízí operační systémy Windows, macOS a Android v základu. Začněme s Windows.

Zavítejte do Nastavení – Síť a internet – Wi-Fi a zvolte svoji Wi-Fi síť. 1 Zde vidíte položku Agregovaná rychlost propojení, v našem případě 650/650 Mb/s, 2 a to v pásmu 5 GHz. 3