Návod: Jak si zřídit API u OpenAI, aktivovat placený účet a nastavit limit na pár korun

Internet se plní nejrůznějšími drobnými vylepšeními a aplikacemi, které k chodu používají OpenAI API. S ním si ostatně hrajeme i v našem seriálu o programování elektroniky.

Jedním z takových doplňků je třeba AI writer pro Google Sheets a Docs, který umožní používat chatbota GPT-3.x uvnitř tabulkového procesoru. V příkladu níže jsme mu v přirozené češtině přikázali, aby vytvořil tabulku s deseti fiktivními osobami.



Umělá inteligence GPT-3.x ve formě funkcí pro Tabulky Google

K využívání API nicméně potřebujeme klíč – unikátní sled znaků, který identifikuje vývojáře. Autor aplikace může použít svůj vlastní, anebo si ho musíme vytvořit svépomocí. To platí i o doplňku AI writer.

Nejprve musíme založit účet na OpenAI

Jak na to? Nejprve si musíme založit vlastní účet na portálu pro vývojáře OpenAI Platform. Není to nic složitého a za minutu budete mít hotovo. K dispozici je i přihlášení pomocí existujícího účtu na Googlu a Microsoftu.



Nejprve vytvoříme samotný účet na webu Platform OpenAI

Kde vytvořit API klíče

Jakmile budete mít hotovo, vše potřebné najdete ve přehledu účtu. Klíče se spravují v sekci API Keys, můžete si jich vygenerovat libovolné množství a stejně tak je snadno smažete. Máte také přehled, kdy byly použity naposledy. Třeba právě službou AI writer, vaším skriptem v Pythonu apod.



Pozor, API klíč uvidíte jen jednou

Škoda jen, že nelze klíče pojmenovat nějakou přezdívkou, abychom věděli, ke které aplikaci patří. Samozřejmě ale můžete pro všechny z nich používat třeba jen jeden.



Správa existujících klíčů

5 dolarů na experimentování

V sekci Usage najdete přehled o používání API. OpenAI není charita, ale komerční společnost, a tak se za využívání technologie samozřejmě platí. Měnou je americký dolar a v časovém grafu vidíte, kolik jste toho už propálili.



Statistika používání OpenAI API

Ničeho se ale nebojte, prostým hraním a využíváním API v jedné osobě utratíte po přepočtu nejvýše pár korun.

Začátečníci dostanou 5 dolarů na experimentování, které musejí vyčerpat během prvních tří měsíců, pak už ale nezbývá nic jiného, než aktivovat komerční účet.

Aktivujeme zpoplatněný účet

Stačí klepnout na zelený odkaz v pravém horním rohu Upgrade, anebo rovnou přejít do sekce Billing.



Nastavujeme zpoplatněný účet

Individuální a podnikový placený účet

Placený účet může mít dvě podoby: Individuální pro jednotlivce a podnikový pro společnosti.



Volba typu účtu

Vybrali jsme individuální, načež v dalším kroku vyplníme údaje o platební kartě. Další platební metody jako PayPal, kryptoměny apod. platforma zatím nepodporuje. Počítejte také s tím, že si OpenAI dočasně zablokuje částku ve výši 5 amerických dolarů.



Vyplnění platebních údajů

A to je celé. Právě jsme aktivovali placený účet! Samozřejmě ho můžete kdykoliv zrušit. Stačí klepnout na tlačítko Cancel paid account.



A je hotovo

Stejně tak můžete kdykoliv změnit platební kartu za jinou.



Správa platebních karet

Pay as you go, takže žádný otravný paušál

OpenAPI používá princip pay as you go, takže neplatíte žádný fixní měsíční paušál, ale pouze to, co skutečně spotřebujete. Vyúčtování probíhá na konci každého kalendářního měsíce a která technologie kolik stojí, se dočtete na webu Pricing.



OpenAI nabízí hromadu AI modelů, ze kterými se můžete spojit skrze API. Nejnovější a nejchytřejší model GPT-4 je ale zatím k dispozici stále jen na pozvánku

U textových umělých inteligencí (různé varianty modelů na bázi GPT) se platí za zpracované tokeny, a nikoliv třeba za propálený procesorový čas jako u běžného cloud computingu.

Takže třeba model gpt-3.5-turbo, pomocí kterého si můžeme vytvořit v podstatě takový vlastní ChatGPT, stojí 0,002 amerických dolarů za 1000 zpracovaných tokenů.



Neplatí se za procesorový čas, ale za množství informací, které AI zpracuje a vytvoří. V případě textových modelů je základní jednotkou token

Když bychom takovému modelu poslali skrze OpenAI API dotaz ve znění: „Jak se máš,“ spotřebujeme 7 tokenů. No, a kdyby jazykový model odpověděl větou „Mám se skvěle, protože čtu Živě.cz,“ propálí dalších 25 tokenů. Dohromady to tedy dělá 32 tokenů.

Text na tokeny převede tokenová kalkulačka od OpenAI

V případě obrázkového generátoru DALL-E se platí za jeden kus dle jeho rozlišení:

256×256 pixelů: 0,016 USD

512×512 pixelů: 0,018 USD

1024×1024 pixelů: 0,020 USD

A konečně u zvukového modelu Whisper, který umí převádět mluvené slovo na text, zase za zpracované minuty. Šedesát sekund zvukového přepisu přijde na 0,006 dolarů.

Usage limits, tedy aby mě neožebračili

Protože se platí jen za množství zpracovaných dat umělou inteligencí a žádný fixní paušál, vyplatí se nastavit limity. Běžný uživatel API zaplatí nejvýše 120 dolarů měsíčně, více OpenAI nedovolí a pro opravdu velké hráče nabízí speciální podmínky na míru.



Začínáte a nechcete utratit více než třeba 20 dolarů měsíčně? Slouží k tomu hard limit

Nicméně i 120 dolarů je pro běžného kutila a experimentátora docela pálka, a tak si můžete v sekci Usage limits nastavit vlastní pravidla hard limit a soft limit.

Pokud během měsíce překonáte soft limit, OpenAI vám pošle varovný e-mail. No, a pokud dosáhnete hard limitu, jakékoliv další požadavky na API s vašimi klíči OpenAI zamítne a vy nezaplatíte ani o cent navíc.

Škoda jen, že nelze soft a hard limity nastavit pro konkrétní API klíč.

A to je celé. Správa platformy API je poměrně jednoduchá, takže tvorbu vývojářského účtu se spárovanou kreditkou zvládne opravdu každý.