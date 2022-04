Návod jak používat Outlook s účtem Gmailu a Gmail s účtem Outlooku

Používáte Gmail a chtěli byste zprávy importovat do klienta MS Outlook? Nebo naopak třeba rušíte pracovní e-maily u Outlooku a chcete přesunout zprávy do osobního Gmailu? Poradíme jak na to.