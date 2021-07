Návod: Jak obnovit smazané soubory a oddíly programem TestDisk

Pokud došlo ať už softwarovou chybou, či vaším nedopatřením k tomu, že se nemůžete dostat ke svým datům, zkuste malý, ale mocný open source prográmek TestDisk.

Program TestDisk, který najde­te ke stažení na stránkách www.cgsecurity.org, je to výkonný bezplatný software pro obnovu dat. Byl primárně navržen tak, aby pomohl obnovit ztracené diskové oddíly nebo znovu spustit bootovací disky, pokud jde o problém softwarového rázu a byl způsoben třeba určitými typy virů nebo lidskou chybou (např. náhodným odstraněním tabulky oddílů).

Dokáže nejen opravit tabulky oddílů a obnovit ztracený oddíl, ale také obnovit ze zálohy nebo opravit spouštěcí sektor, opravit FAT tabulku, obnovit soubory v souborových systémech FAT, exFAT, NTFS a ext2 nebo zkopírovat soubory z jejich odstraněných oddílů.

Jak na věc

Nejprve si zkusíme obnovit omylem smazaný soubor třeba z flashdisku. Pamatujte, že je při obnově souborů vždy důležité se vyvarovat na disk, ze kterého je chcete obnovovat, cokoli zapisovat. Tím si totiž své smazané soubory můžete poškodit či úplně přepsat. Stáhněte si TestDisk, rozbalte do složky v počítači a spusťte testdisk_win.exe. Hned po spuštění se vás TestDisk zeptá, zda chcete vytvořit soubor, do kterého se budou ukládat informace z průběhu obnovy. Pokud se nechystáte na složitější proces, můžete šipkami zvolit No Log 1 a stisknout Enter.