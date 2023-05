Navigace Waze sic pomáhá řidičům, ale může komplikovat život obyvatelům

Jednou z největších výhod navigace Waze je schopnost plánovat trasu s ohledem na aktuální dopravní situaci. Pokud jsou například hlavní dopravní tahy beznadějně ucpané, protáhne řidiče vedlejšími uličkami, aby do cíle dorazili co možná nejrychleji. Z pohledu řidičů je to jednoznačné plus. Jinak to ale vidí obyvatelé čtvrtí, jejíchž ulicemi projíždějí desítky aut, které tam navigace přesměrovala.

Úřady, obyvatelé a zákonodárci v městečku Southern Shores v Severní Karolíně s tímto problémem bojují již několik let. Dopravní situace se tam nezlepšila, ani když byly nainstalovány značky „Pouze pro místní“, dočasné zátarasy, značky zakazující odbočení a provizorní zpomalovací prahy. Nyní se představitelé města rozhodli situaci řešit přímo s provozovatelem navigace Waze, informuje The Drive.

Příliš chytrá navigace

Pokaždé, když se představitelé Southern Shores snažili vyřešit dopravní problémy tradičními prostředky, způsobili tím zácpy v jiné oblasti. Například zablokováním jedné komunikace značkami a zátarasy se zhoršily zácpy na jiné ulici. Aby toho nebylo málo, zátarasy také „vyvolávaly konfrontaci mezi některými řidiči a obyvateli“.

V podstatě pokaždé, když na hlavním silničním tahu vznikla kolona, reagovala navigace Waze tak, že odkláněla desítky řidičů přes obytnou oblast. Ti tak nejen výrazně zvýšili provoz v jinak klidné lokalitě, ale často následovalo ucpání zdejších ulic.

Město proto 2. května na zasedání městské rady přijalo usnesení o zákazu průjezdu. Přijatá rezoluce by měla platit v období od 29. května do 4. září a měla by omezit dopravu na místních komunikacích. Tedy pokud se o tom dozvědí provozovatelé navigačních aplikací. Starostka města Southern Shores Elizabeth Morey se o to postarala.

Tudy provoz nesměrujte!

Morey se nedávno sešla se zástupci společnosti Waze, aby s nimi projednala možnost, že na základě usnesení nebude doprava přesměrovávána přes obytné oblasti. Na schůzce byla uzavřena dohoda, na jejímž základě nebude navigace Waze přesměrovávat dopravu přes místní komunikace.

Město Southern Shores také vymění značení, které řidiče nabádá, aby se drželi na hlavních silnicích. Rada kromě toho diskutovala o přidání dalších dočasných zpomalovacích prahů na frekventovaných ulicích. Během veřejného projednávání vystoupilo několik obyvatel, kteří přišli s vlastními návrhy na řešení dopravních problémů, jako je přidání chodníků a tím zúžení ulic, aby se zpomalil provoz.

Je pravděpodobné, že to nevyřeší všechny dopravní problémy na jižním pobřeží. Místní obyvatelé stále vědí o zkratkách, které jsou popsány na internetu, kde je mohou najít turisté. Ale není to tak snadné a samozřejmé, jako když do nich přesměruje provoz navigační aplikace.