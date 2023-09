Navigace přivedla řidiče na 9 let neexistující most. Havaroval, zemřel a pozůstalí teď žalují Google

Byl pátek 30. září 2022, na krajinu se snesla tma a hustě pršelo. Tehdy 47letý Philip Paxson se vracel svým vozem Jeep Gladiator domů z oslavy devátých narozenin své dcery. Jako navigaci používal Mapy Google, na které pravděpodobně spoléhal víc než na svůj vlastní zrak.

Navigace vedla Paxsona po betonové cestě k mostu, přes který měl přejet řeku. Most však ve skutečnosti neexistoval – devět let před osudným dnem se neznámo proč zřítil a poté nebyl nikdy opraven. Co je horší: na místě údajně chybělo jakékoli dopravní značení, které by před chybějícím mostem varovalo.

Nic netušící Paxson následoval pokyny navigace, což vzhledem k výše uvedeným okolnostem skončilo těžkou havárií. Otec dvou dcer bohužel na následky zranění na místě zemřel. „Byla to nehoda, které se dalo zabránit.“ napsala o čtyři dny později na sociální síti Facebook jeho tchyně Linda McPhee Koenig.

Žaloba na Google i vlastníky mostu

Téměř přesně rok po tragické události – v úterý 19. září 2023 – podali pozůstalí žalobu na Google. Viní ho z hrubého zanedbání povinností, kvůli kterému Mapy Google poskytly pokyny, jež vedly ke smrtelné havárii. V žalobě, podané jménem vdovy Alicie, doslova stojí, že pokyny Map Google „vedly ke smrti jejího manžela.“

„Naše holčičky se ptají, jak a proč jejich tatínek zemřel, a já nemám slov, kterým by rozuměly, protože ani jako dospělý člověk nedokážu pochopit, jak mohli ti, kteří byli zodpovědní za navigační pokyny, jednat s tak malým ohledem na lidský život,“ uvedla v tiskové zprávě Alicia Paxson.

K tragické události došlo krátce poté, co se Paxsonovi přestěhovali z Floridy do města Hickory v Severní Karolíně. Policisté, kteří nehodu vyšetřovali, potvrdili, že před mostem nebyly žádné výstražné značky upozorňující na jeho zřícení ani zábrany. Paxsonovo vozidlo našli přibližně šest metrů od okraje mostu.

Obavy, které se naplnily

Mluvčí Googlu José Castañeda vyjádřil rodině Paxsonových upřímnou soustrast a uvedl, že firma v současné době žalobu přezkoumává. V žalobě jsou žalovány také další dvě společnosti: Tarde a James Tarlton and Hinckley Gauvain, které byly vlastníky zanedbaného zříceného mostu.

Obavy ohledně stavu mostu se neobjevily poprvé. Obyvatelé Hickory již několik let předtím naléhali, aby byla silnice opravena nebo přiměřeně zatarasena. V související zprávě z roku 2014 se ale uvádí, že na zřícené komunikaci byly umístěny zábrany, které bránily vjezdu vozidel. Ty však byly údajně časem poničeny a odstraněny.

Advokát Robert Zimmerman zdůraznil, že Mapy Google po léta nesprávně naváděly řidiče na tuto nebezpečnou silnici, a to i po obdržení opakovaných stížností od veřejnosti. Zimmerman dále prohlásil: „Vdova po Philipovi Alicia trvá na tom, že uděláme vše pro to, abychom dosáhli spravedlnosti a zajistili, že se něco podobného jako tato tragická noční můra nemůže stát další rodině.“