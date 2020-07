Naučte své děti, jak se mají chovat na internetu, Google pro ně připravil naučnou hru Interland

Google na svém blogu představil bezplatnou výukovou hru Interland, která je v lokalizované verzi dostupná i českým dětem. Jejím cílem je zábavnou formou vštípit základy bezpečného chování na internetu. Ke spuštění stačí webový prohlížeč, přičemž cílovou skupinou jsou děti školního věku.

Hra je tematicky rozdělená do čtyř částí, které tvoří jednotlivé minihry, jež hráče naučí základním bezpečnostním principům. Cílem je projít všechny úrovně a získat titul „internetového ostříže“. Hráči se během toho naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích. Příjemným faktem je, že vedle lokalizovaných popisků nechybí ani český dabing.

Co čeká děti v Interlandu?

V prvním kole děti čeká Ostražitá hora, jejímž mottem je „Sdílej s rozmyslem“. Jednou z nosných myšlenek je v tomto případě cílené sdílení – tedy snaha, aby potomek nepublikoval své příspěvky na sociálních sítích veřejně, ale sdílel pouze s jednotlivci, v rámci rodiny či nějaké konkrétní skupiny. Současně s tím upozorňuje malé hráče například na to, aby nesdíleli videa kamarádů bez jejich vědomí. Hra také poučuje, že ne vše je vhodné vystavovat na sociální sítě a některé příspěvky je lepší hodit do koše.

Druhou zemí je Věž pokladů se sloganem „Chraň si svá tajemství“. V tomto případě jde o to, aby ratolest vědomě chránila citlivé a osobní informace. Hráče tentokrát čeká „skákačka“, během které musejí nasbírat e-maily, zprávy a identity a uložit je do věže. V následujícím kroku je jejich úkolem věž zabezpečit – dítě vybírá bezpečné heslo z několika možností a postupně se učí, že hesla by měla mít určitý minimální počet znaků (osm), kombinovat velká a malá písmena, čísla a zvláštní znaky.

Třetí země má název Království laskavosti a její základní myšlenkou je pozitivní chování na internetu a nahlašování problematických uživatelů. Hráč v této úrovni sbírá srdíčka, která rozděluje ostatním postavičkám a zlepšuje tím jejich náladu. V rámci „skákačky“ se mu pak otevírají dveře do dalších úrovní. V další fázi narazí na padouchy, které zablokuje skokem na tlačítko, případně je nahlásí pomocí reproduktoru, čímž je eliminuje. Negativní postavy se zde například vysmívají ostatním, nebo jim nějakým způsobem ubližují.

Hlavně bezpečně

Poslední země se jmenuje Řeka reality a jejím mottem je „Neskákej na fejky“. V tomto případě je úkolem stavba mostu přes řeku. Dítěti je položeno deset otázek, přičemž u každé má na výběr z několika možných variant. Za každou správnou odpověď se postaví další část mostu, v případě chybné odpovědi postavička skončí ve vodě a hráč dostane ponaučení, kde udělal chybu.

Po každé lekci následuje krátký test, ve kterém jsou prověřovány získané znalosti a dovednosti. Nejčastěji jde o doplňování slov do vět, kdy je na výběr z několika možností. Na konci celé hry může dítě získat certifikát se svým jménem ve formátu PDF, který potvrzuje, že se stalo „internetovým ostřížem“.

„Během karantény jsme sledovali zvýšené využívání internetu u dětí, což se potenciálně může přelít i do období prázdnin. Rozhodli jsme se proto urychleně převést do češtiny hru Interland, která již několik let úspěšně funguje v zahraničí. Je to zábavná hra, která dokáže dětem nenásilnou formou vysvětlit, jak se chránit proti útokům a pohybovat se v anonymním prostředí internetu,“ řekla Ingrid Popovič, která má v českém Googlu na starosti lokalizaci produktů týkajících se bezpečnosti.