Pište všemi deseti prsty. Našli jsme 7 webů a aplikací, které vás to naučí

Aplikace průběžně ukazuje, který prst je nutné použít pro aktuální písmeno a jakou klávesu musí žák stisknout. Počítá napsané znaky, počet úhozů za minutu a počet chyb. Cvičení je ukončováno buď napsáním daného počtu znaků, nebo dokud se nevejdete do limitu povolených chyb. Mezi jednotlivými lekcemi lze libovolně procházet.

Psaní deseti prsty je věnována samostatná sekce, rozdělená do několika kategorií podle řádků na klávesnici. Součástí je stručný úvod, po kterém se hned můžete pustit do cvičení. Ta jsou prezentována ve formě řádku s vyznačeným písmenem , jež aktuálně máte napsat. V případě chyby je nutné opakovat a napsat písmeno správně.

V každé lekci je určitý počet chyb, které můžete udělat, abyste mohli postoupit do dalšího kola. V případě neúspěchu je nutné dané cvičení opakovat. Zadarmo se můžete naučit deset písmen, pokud vás kurs zaujme, dostanete se do dalších úrovní až po zakoupení celoživotní licence , jež přijde na 790 Kč .

Abyste mohli začít cvičit, budete se muset zaregistrovat. V dalším kroku sepíšete svou motivaci a následně se můžete pustit do jednotlivých lekcí. Musíme ocenit různé způsoby cvičení – v každé lekci nejprve budete stiskem příslušných kláves mazat písmenka padající z oblohy, opisovat vertikálně i horizontálně rotující slova a opisovat zadaný text.

Jednotlivá cvičení spočívají v opisování písmenek, zobrazených v několika řádcích. To, kterou klávesu máte stisknout, indikuje blikající kurzor pod písmenkem, v dolní části obrazovky je pak grafika, zobrazující, kde se klávesa nachází a jaký prst máte použít pro její stisknutí. Případné překlepy je nutné opravit – teprve pak lze pokračovat na další písmeno. Na konci každého cvičení se dozvíte rychlost, přesnost, počet překlepů a čas.

Samotný kurz je rozdělen do několika lekcí, členěných nejprve podle řádků na klávesnici, následně se naučíte velká písmena, interpunkci a čísla. Zdarma jsou pouze cvičení písmen F, J, K a D. Pokud se následně rozhodnete, že vám tento způsob výuky vyhovuje, připravte si 780 Kč za celý kurz .

Nedatluj nabízí kompletní online kurs psaní všemi deseti prsty. Než se pustíte do cvičení, můžete si vyzkoušet test rychlosti a přesnosti . K samotnému kurzu se dostanete až po registraci, spočívající v zadání jména, e-mailové adresy a hesla, případně je možné pro tyto účely využít účet na Facebooku.

Registrace spočívá v zadání e-mailové adresy, jména a hesla, následně je nutné e-mail potvrdit klepnutím na odkaz v zaslané zprávě. Výuka je rozdělena do několika lekcí, ve kterých se naučíte vždy jednu až čtyři klávesy, přičemž mezi lekcemi lze libovolně přeskakovat.

Všemi deseti je další internetový kurs, který vás v několika lekcích postupně naučí všechna písmenka. Bez registrace si můžete bezplatně vyzkoušet pouze první dvě lekce, po registraci jich dostanete zdarma deset. Za další učení pak budete muset sáhnout do peněženky – platit můžete buď 59 Kč měsíčně , nebo 399 Kč za rok .

Píšu deseti

Na webu Píšu deseti se nemusíte registrovat – stačí si vybrat lekci (jsou roztříděné podle řad na klávesnici), požadovanou úroveň obtížnosti a okamžitě se můžete pustit do cvičení. Pokud máte problémy se zrakem, pak jistě oceníte možnost zvětšení písma.

Píšu deseti

Samotné cvičení spočívá v opisování sekvencí písmenek nebo slov, přičemž aktuální písmeno je zvýrazněno blikajícím kurzorem. Kromě toho se na obrázku klávesnice, umístěném pod textem, zobrazuje pozice klávesy, kterou je nutné stisknout. Případné překlepy musíte opravit – teprve pak lze pokračovat dál.

Až se naučíte všechna písmena, můžete se pustit do opisování smysluplných vět z knížek Petr a Lucie a Malý princ. U tohoto webu musíme ocenit především čisté grafické rozhraní, které interaguje se žákem a jasně ukazuje, co už napsal, co napsal správně a kde udělal chyby.