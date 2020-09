Naučí se Siri česky a slovensky? Apple už na to hledá lidi

O příchodu počeštěné asistentky Siri se spekuluje už několik let, ale teď k tomu má Apple skutečně nejblíž. Vypsal totiž pracovní inzerát, v němž hledá člověka na pozici Siri Annotation Analyst, který bude umět perfektně česky (gramatiku, pravopis, rozpoznání různých nářečí…) i anglicky. Práce bude obnášet poslech a přepis zvukových nahrávek a kontrolu odpovědí Siri.

Stejnou pozici Siri Annotation Analyst firma hledá i pro slovenštinu nebo polštinu, ale také řadu jazyků, které již Siri podporuje. Jazykové analytiky najímá do irské a španělské centrály.

V tuto chvíli se ale nedá předjímat, co to pro Čechy vlastně znamená, případně kdy se Siri dočkáme. Už je sice jasné, že v Applu na české lokalizaci pracují, ale jestli Siri přijde za pár měsíců nebo pár let, to nevíme.

Z dřívějších zkušeností bychom měli být spíš pesimističtější. Apple už v roce 2012 hledal lidi do týmu Cloud Services Engineering, kteří se měli postarat o rozšíření Siri do dalších zemí. Hledal přitom mluvčí pro dánštinu, finštinu, švédštinu a norštinu, což jsou jazyky velikostně srovnatelné s tím naším. Siri pak u nich začala fungovat až v roce 2015 (ve Finsku až 2016).

Siri momentálně plně podporuje 21 jazyků, Amazon Alexa i Microsoft Cortana po 8 jazycích a Google Assistant pak přes 30 jazyků, avšak on zvlášť uvádí i různé národní dialekty a ne všechny jazyky jsou dostupné na všech typech zařízení.

via Filip Brož