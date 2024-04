Nastavení ve Windows nahradí další kousek Ovládacích panelů. Přesune se tam správa písem

Sága migrace obsahu Ovládacích panelů do Nastavení je tak dlouhá, že ji sledujeme již po tři řady Windows. Proces začal skromně s Windows 8 a není dodnes hotový, ačkoli do finále nezbývá tolik. Vypadá to, že správa typů písem bude další z položek, která Ovládací panely opustí.

Není to tak, že budeme mít o důvod víc, proč chodit raději do Nastavení. Pokud chcete, tak už nainstalovaná písma můžete v Nastavení spravovat, čili po čase dojde pouze k odstranění duplicitní položky. Dál se už Microsoft může soustředit na rozvoj nového prostředí pro správu.

Pokud vývoj sledujete, víte, že skoro každé testovací sestavení Windows 11 přidá nebo aspoň upraví nějakou stránku v Nastavení. V éře Jedenáctek sledujeme podstatně větší aktivitu vývojového týmu v tomto směru, než tomu bylo před pár lety v případě Windows 10.



Správa písem z Ovládacích panelů zmizí

Odebrání správy písem z Ovládacích panelů zaznamenali Mayank Parmar a @PhantomOfEarth, jemuž se jak v Nastavení, tak v Ovládacích panelech zobrazuje informační sdělení upozorňující na plánované zrušení sekce v Panelech.

Vypadá to, že změna nastane nejdříve ve verzi 24H2, kdy vás klepnutí na Písma přesměruje do příslušné sekce Nastavení. Úplné odstranění sekce proběhne později. Změna se odehrála v sestavení 26200 (kanál Canary) a je zatím standardně vypnutá. V případě zájmu ji aktivujete nástrojem Vivetool – povolte funkce č. 48177092 a 48433719.

Současně by verze 24H2 nebo pozdější měla doplnit další položky do Nastavení, mj. detailnější správu prostorů úložišť, barevných profilů a zejména napájení. To je za mne největší bolístka, protože víko laptopu zavírá prakticky každý. Jestli jste chtěli změnit akci, kterou zavření vyvolá (totéž platí pro zmáčknutí fyzického tlačítka napájení), museli jste zamířit do Ovládacích panelů. Respektive pořád musíte ve stabilních Windows 11.

