Nastavení soukromí na Googlu jsou složitá. Nerozuměli jim ani vlastní zaměstnanci

Když člověk dříve zabloudil do nastavení soukromí na Googlu, mohl být mírně zmaten. Spousta záložek, hodně textu a žádná tabulka, kde by si člověk jednoduše vyplnil, jaká data chce, aby o něm byla shromažďována. Pokud jste se v tomto nastavení těžko orientovali, věřte, že jste nebyli sami. Pořádně mu nerozuměli ani sami zaměstnanci Googlu.

Odhalily to dokumenty, které byly tento týden zveřejněny v rámci soudního sporu, který se aktuálně projednává v americkém státě Arizona. Google zde čelí obvinění, že porušil tamní spotřebitelský zákon, jelikož shromažďoval lokační data majitelů zařízení s iOS a Androidem, i když si funkci Historie polohy explicitně vypnuli.

Informace, že Google toto dělá, se poprvé objevila v roce 2018. Mluvčí společnosti tehdy namítal, že lidé mají dostatek nástrojů, jak si shromažďování dat vypnout a také vysvětloval, že lokační data jsou vlastně pro uživatele velmi výhodná, jelikož to zlepšuje služby, které Google poskytuje. Obvinění nicméně příliš nevysvětlil.

Právě proto před dvěma lety arizonský generální prokurátor zahájil vyšetřování směrem k jednání Googlu a letos v květnu podal na firmu žalobu.

Od té doby proběhlo již několik jednání a byla neveřejná. Postupně si na tento fakt začalo stěžovat několik spotřebitelských organizací a začátkem srpna byla dokonce sepsána petice, v rámci které lidé požadovali, ať soud odhalí alespoň některé materiály. Soudce jim dal nyní za pravdu a část dokumentů projednávaných během řízení skutečně zveřejnil.

„Nechápu, jak to funguje“

Všechno jsou to výpovědi zaměstnanců Googlu, kteří víceméně potvrzují, že firma skutečně lokační data nepovoleně shromažďovala. Také zde vyjadřují svou frustraci nad tím, že nastavení soukromí je na Google schválně vytvořeno tak, aby lidi mátlo.

„Současné UI je vytvořené tak, aby v něm bylo možné nastavení změnit, ale zároveň je dostatečné složité na to, aby se to lidem nepodařilo,“ popisuje například jeden ze zaměstnanců. „Ano, opravdu to lidem moc dobře nevysvětlujeme. Přidejte mě do seznamu zaměstnanců Googlu, kteří nechápou, jak to funguje a byli překvapení, když zjistili, co se opravdu děje… měli jsme UI, které mátlo lidi,“ sdělil další zaměstnanec.

Pozoruhodné výroky navíc nekončí. „Spousta lidí, včetně zaměstnanců nevěděla, že je tu jeden globální vypínač,“ stojí také v dokumentech. „Souhlasím, že vypnutí lokačních dat by mělo znamenat prostě vypnutí, ne že se k tomu bude vztahovat spousta výjimek,“ podotkl jeden z inženýrů u soudu.

V materiálu je rovněž uvedeno, že jakmile se Google dozvěděl, že informace o sběru dat se dostala do médií, svolal krizovou poradu, na které řešil, jak se k tomu postaví z hlediska PR. Údajně byl zděšen, když zjistil, že drtivá většina článku na internetu je k jeho směrem velmi kritická a začala obsahovat návody, jak si soukromí pořádně upravit. Sledoval i reakce influencerů.

Google od té doby své centrum soukromí upravil, aby bylo jasnější a přehlednější. Lokační data a historii dokonce u nových uživatelů neshromažďuje automaticky (minimálně to tvrdí). Současní uživatelé si funkci stále musí manuálně vypnout.