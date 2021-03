Našli jsme sondu z vodíkového balónu německých ozbrojených sil. Podobné dopadají na Česko každý den

Loni na jaře – při prvním lockdownu – jsem si na Amazonu pořídil drobný 1090MHz rádiový přijímač FlightAware Pro Stick Plus a začal odposlouchávat informace z tzv. sekundárního přehledového radaru. Na stejném principu dnes fungují služby jako Flightradar24 nebo třeba RadarBox, které na mapě světa prakticky v reálném čase zobrazují drobné puntíky letadel, jenž křižují Evropu a další světadíly.

Právě teď vám nad domem letí některé z nich, přičemž jak jsme si ukázali o pár měsíců později, s trochou štěstí to nemusí být jen relativně nudný boeing či airbus mířící kamsi do Berlína nebo Dubaje, ale také obří tanker amerického a britského letectva, okřídlený radar AWACS NATO nebo ještě něco mnohem exotičtějšího. A nebojte se, nehledě na výroky některých českých poslanců ani jeden z nich nerozprašuje koronavirus.

Na Česko každý den dopadají radiosondy vodíkových balónů

Vedle tisíců a tisíců letadel všech možných typů, ale české nebe čas od času navštíví i něco ještě mnohem exotičtějšího. Něco, co se každý den zřítí k zemskému povrchu, vy to můžete vystopovat a nechat si to na památku.