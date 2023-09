25 let Googlu: podívejte se, jak se vyhledávač i celá firma proměnily

1998: Rok, kdy vznikl Google. Ale který den? 27. září 1998 je jedním z nejvýznamnějších milníků internetu. Je to den „narození“ Googlu. Google vás sleduje. Zjistěte si, co všechno o vás ví Kolem data, které by mělo být považováno za důvod k oslavám ale panuje řada nejasností. Důležitých termínů je v historii Googlu hned několik. Můžeme začít počítat od ledna 1996, kdy spoluzakladatelé společnosti Google Larry Page a Sergey Brin začali pracovat na vyhledávači, původně vyvíjeném pod názvem BackRub. Z něj se později stal Google. Za důležitý milník lze považovat také 15. září 1997, což je den, kdy byla registrována doména google.com. Téměř přesně o rok později - 4. září 1998 - byla formálně založena společnost Google, Inc. Doména Google.com byla na prodej, šťastlivec ji koupil za 12 dolarů Kdy bychom tedy měli slavit narozeniny největšího vyhledávače? Tuto otázku rozlouskl Google až v roce 2005, kdy jako oficiální termín stanovil právě 27. září 1998. 3, 2, 1, start! Před dvaceti lety tedy Larry Page a Sergey Brin založili Google a veřejně spustili svou službu internetového vyhledávače. Ve srovnání s řadou konkurentů, stavějících často na katalogu, vynikal především svou jednoduchostí. Úvodní stránka byla prostá a vedle vyhledávacího pole obsahovala jen několik odkazů a formulář pro přihlášení k odběru novinek.

Takto vypadal Google v roce 1998 Larry Page a Sergey Brin byli zásadně proti používání v té době populárních reklamních vyskakovacích oken, stejně tak odmítali model „vyhledávače financovaného reklamou“. Co se týče úvodní stránky, to ctí Google dodnes, ale jinak už žije právě z reklamy. Do konce roku 1998 indexoval vyhledávač přibližně 60 milionů webových stránek. Na domovské stránce se sice skvěl přídomek „beta“, přesto dokázal Google záhy po svém spuštění přesvědčit laickou i odbornou veřejnost zejména relevancí poskytovaných výsledků.

1999: Růst a stěhování V březnu 1999 se společnost přestěhovala do kanceláří na adrese 165 University Ave v Palo Alto, kde sídlilo také několik dalších známých technologických startupů ze Silicon Valley.

První zaměstnanci Googlu před sídlem firmy z roku 1999 Po rychlém růstu si Google o čtyři roky později pronajal Silicon Graphics komplex budov v Mountain View. Od té doby firma sídlí na této adrese a celý komplex se stal známý pod názvem Googleplex. V roce 2006 vyhledávací gigant koupil nemovitost od SGI za 319 milionů dolarů.

Googleplex, nebo hlavní centrála Googlu dnes, zobrazená ve 3D v mapách Googlu...

2000: Reklama AdWords V roce se třemi nulami na konci se vyhledávač těšil neustále rostoucímu přílivu uživatelů, kteří oceňovali především jednoduchý design. Do hry poprvé vstupuje reklama AdWords související s vyhledávanými klíčovými slovy. Na rozdíl od tehdejších zvyklostí blikajících bannerů však Google nevsadil grafiku, ale na textové odkazy, aby udržel čistý design a rychlost načítání své stránky.

Vyhledávač začal vydělávat - výsledky doplnily sponzorované odkazy Klíčová slova byla prodávána na základě kombinace cenové nabídky a prokliku, přičemž cena začínala na úrovni 0,05 dolaru za kliknutí. Zatímco mnozí konkurenti z vlny „dot-com“ začali odpadávat, Google tiše rostl, a to jak z hlediska návštěvnosti, tak v generování zisků. Část konkurentů se vydala cestou portálů, které měly být jakousi „vstupní bránou do Internetu“. Jedním z těch, kterým v roce 2000 došlo, že to není úplně nejlepší směr, byl v té době populární vyhledávač Altavista. V roce 2000 z ní odešel generální ředitel Rod Schrock a jedním z cílů po jeho odchodu bylo licencovat vyhledávací technologii jiným firmám.

2001: Změna v ředitelském křesle Důležitým okamžikem roku 2001 bylo jmenování Erica Schmidta na post generálního ředitele (CEO) Googlu. Schmidt na této pozici nahradil Larryho Page, který se tak mohl věnovat technologickým záležitostem.

Sergey Brin (vlevo), Larry Page (vpravo) a nový šéf Googlu uprostřed (Eric Schmidt) V tomto roce přišel Google s vyhledáváním v obrázcích, které bylo možné realizovat na adrese images.google.com. Hned zkraje bylo v databázi zaindexováno přes 250 milionů obrázků.

Vyhledávání obrázků Google Rok 2001 je rovněž rokem teroristických útoků v New Yorku 11. září. Tehdy byl velký hlad po informacích a zpravodajské internetové stránky byly přetíženy. Google už měl silné technologické zázemí a servery zatížení zvládaly. Na své titulní stránce poskytoval nejdůležitější informace, navíc se stal výchozí branou pro vyhledávání informací dalších. Popularita služby tak skokově vzrostla.

2002: Google, to není jen hloupý vyhledávač Web Searchenginewatch při vyhlašování vítězů fulltextů a indexérů výstižně poznamenal, že kdyby to byla Olympiáda, vítězný Google by stěží unesl tíhu zlatých medailí. Zvítězil totiž, kde se dalo: jako nejlepší vyhledávač celkově, jako nejlepší vyhledávač obrázků, jako vyhledávač s nejlepším designem, jako vyhledávač, který je nejpřátelštější k webmasterům a získal i cenu pro nejlepší „udělátko“ za svůj Google Toolbar. Článek z roku 2002: Kam kráčejí internetové vyhledávače? V roce 2002 uvedl Google tři nové služby: Google Viewer (zobrazení stránek, které odpovídají vyhledávanému výrazu jako prezentace), Google WebQuotes (zobrazení všech stránek, z nichž vedou odkazy s nějakým komentářem na zadanou stránku) a Froogle (vyhledávání zboží v online obchodech). Do současnosti přežila jen poslední zmíněná jako Nákupy Google.

Google v roce 2002

2003: Vyhledávat budeme i v knihách V prosinci roku 2003 Google vypustil do světa službu Google Print. později přejmenovanou na Google Book Search, a ještě později na Knihy Google. Jednalo se o vyhledávací službu s cílem zpřístupnit naskenované (digitalizované) knihy z knihoven. Článek z roku 2009: Google ve velkém skenuje knihy, autorům nabízí vyrovnání V počátcích tohoto projektu bylo naskenováno přibližně 15 milionů knih z největších amerických knihoven, jako jsou knihovna Michiganské university, Harvardská univerzitní knihovna, Standfordská Green library, Oxfordská Bodleian Library či Newyorská veřejná knihovna. Ačkoli službu už o dva roky později potkaly soudní spory s knižními nakladateli, vše nakonec dopadlo smírem a digitalizace knih probíhá ve velkém dodnes. Přitom se spolupracuje s národními knihovnami, a tak v rámci archivu najdete už i české historicky významné tituly.

2004: Na scénu vstupuje Gmail 24. ledna 2004 Google poprvé zkusil vstoupit do oblasti sociálních sítí. Jeho Orkut byl navržen tak, aby pomohl uživatelům setkat se s novými i starými přáteli a udržovat stávající vztahy. Ačkoli měl Orkut v zádech Google, podařilo se mu významněji prosadit jen v Brazílii a Indii. Celosvětově tuto oblast ovládl mladík bez zázemí nejúspěšnějšího vyhledávače - Mark Zuckerberg se svým Facebookem. Orkut fungoval 10 let, poté už jeho obliba výrazně klesala i v Jižní Americe a Indii, tak Google službu ukončil. Globálně úspěšným nástupcem měl být Google+, ale s ním to také nevyšlo... Ale vyhledávači se dařilo stále více. V únoru 2004 Google indexoval šest miliard položek, což mimo jiné obnášelo 4,28 miliard webových stránek a 880 milionů obrázků. Ke konci roku to už bylo osm miliard položek.

Gmail v roce 2004 1. dubna 2004 oznámil Google jednu z dnes nejvýznamnějších služeb: Gmail. Datum nebylo zvoleno právě šťastně – mnoho lidí bylo v té době přesvědčeno, že se jedná o jeden z mnoha aprílových žertů Googlu. Leckdo nechápal, proč by vyhledávač spouštěl vlastní e-mail. Ale nebyl to vtip. Článek z roku 2014: Googlův gigamail vyráží dech, ale také vyvolává obavy Zpočátku byla služba elektronické pošty dostupná jen v rámci uzavřeného beta testování. Jedním z lákadel byla v té době nevídaná kapacita schránky o velikosti 1 GB.

2005: Mapy, Analytics a Android 8. února 2005 spustil vyhledávací gigant další ze svých velmi úspěšných služeb: Mapy Google. V dubnu pak koupil statistický program Urchin, na jehož základech postavil a později spustil službu pro analýzu návštěvnosti webových stránek Google Analytics. Jednou z novinek byla také personalizovaná domovská stránka, kterou Google představil 19. května 2005. Služba byla známa pod označením iGoogle a během dvou let byla lokalizována do 42 jazyků. Očekávaný úspěch se ale nedostavil a celý projekt byl nakonec k 1. listopadu 2013 ukončen. Možná to nebylo ani tak neúspěchem služby, jako vývojem zvyklostí uživatelů a vývojem webu jako takového.

Personalizovaná stránka iGoogle 17. srpna 2005 koupil Google začínající startup s názvem Android, který vyvíjel operační systém pro digitální fotoaparáty. Asi nemusíme detailněji rozebírat, co z toho nakonec vzešlo – dnes má díky tomu nejrozšířenější mobilní operační systém, a především skvělou platformu pro šíření reklamy. Ale s Androidem to ještě tři roky trvalo. Až v roce 2007 vypustil Google nový operační systém vývojářům a teprve v roce 2008 přišel první telefon s Androidem. Více si o tehdejší novince T-Mobilu G1 můžete přečíst na MobilManii. Je ale vidět, že Google už pár let dopředu tušil, že v dotykovém mobilním systému je budoucnost, na kterou se včas začal připravovat. Připomeňme, že první iPhone byl představen v roce 2007.

2006: YouTube a Google v Česku Z pohledu roku 2006 byla nejvýznamnější událostí koupě webu pro sdílení videí. Stránku YouTube původně založili bývalí zaměstnanci PayPalu a celá transakce přišla Google na 1,65 miliardy dolarů. Zvětšit video Tím ale rok 2006 z hlediska důležitých událostí neskončil. Google koupil od Idealabu Picasu – freewarový počítačový program pro správu, katalogizaci, úpravu a předvádění obrázků. I tento projekt však o osm let později ukončil a nahradil ho webovou službou Fotky Google. V březnu Google oznámil akvizici společnosti Writely, která stála na počátku dnes populárního online kancelářského balíku, skládajícího se z Dokumentů Google, Tabulek Google, Prezentaci Google a Disku Google. Bude Writely budoucí online kancelář Googlu? Dalším důležitým produktem, uvedeným v dubnu pod vlajkou vyhledávače, se stal Kalendář Google – služba pro správu času, setkání, událostí, výročí a úkolů. Dnes tento projekt patří k silným službám, které Google nabízí v rámci svého operačního systému Android.

Historická verze Kalendáře Google Pro nás v Česku bylo významnou novinkou to, že Google v České republice založil svou místní pobočku. Google u nás samozřejmě fungoval už dříve, ale v roce 2006 už i na doméně Google.cz a v Praze otevřel lokální kancelář. V češtině jsme mohli vyhledávat již o něco dřív, na jaře 2006 už se vyhledávač do češtiny sám přepínal, jak jsme tehdy psali na Živě.cz. O prvotní překlad se postarali dobrovolníci. Jinak tehdy existoval RedBox, český vyhledávač postavený na Googlu.

2007: StreetView a Android 25. května 2007 se součástí Map Google stal „pohled z ulice“, známý pod názvem StreetView. Umožňuje uživatelům podívat se na zvolené místo v mapě pohledem, nasnímaným speciálními kamerami nainstalovanými na vozidlech, křižujících ulice mnoha světových měst. Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co nového se zase objevilo na Street View 5. listopadu 2007 přišel další důležitý okamžik: uvedení mobilního operačního systému Android. Vývojáři si s ním mohli začít hrát a připravovat první aplikace. Těch ale moc nevznikalo, protože nikdo ještě zdaleka netušil, co se z tohoto pokusu Googlu vyklube. Ostatně neexistoval ani žádný telefon, který by byl s Androidem nabízen. Ten první – T-Mobile G1 (HTC Dream) - se své premiéry dočkal až o rok později, přesně 23. září 2008. Zvětšit video Tento rok byl z pohledu vyhledávače významný především implementací technologie Universal Search. Hlavní změnou byla skutečnost, že výsledky vyhledávání byly kompilací relevantních výsledků ze všech vertikálních vyhledávačů Google (Obrázky Google, Google Video atd.). Tím Google zvýšil pokrytí všech typů obsahu.

2008: Webový prohlížeč Chrome Patrně nejzásadnější událostí roku 2008 bylo 23. září představení prvního smartphonu s Androidem, který se prodával pod označením T-Mobile G1, respektive HTC Dream. U nás nabízel tento telefon T-Mobile za cenu 9999 Kč, prodávat se začal 30. ledna 2009. HTC Dream: první Android už v září u T-Mobilu Dalším důležitý milník přišel 11. října 2008, kdy Google spustil Android Market – online repozitář aplikací, který byl odpovědí na AppStore Applu. Dnes tuto službu známe pod označením Google Play či Obchod Google Play, a kromě programů v něm můžeme nakupovat i hudbu a videa.

Android Market Neméně zásadním datem je 11. prosinec 2008, kdy Google vstoupil do segmentu webových prohlížečů první veřejně dostupnou verzí Chrome. Beta verze byla k dispozici od začátku září a uživatele si získala především svou svižností a rychlostí.

Beta verze Google Chrome Podstatně méně úspěšným pokusem byl projekt Knol, který měl ambice stát se konkurentem Wikipedie. Zahájil v beta verzi 23. července 2008 s několika stovkami článků, převážně z oblasti zdravotnictví a medicíny. O čtyři roky později však vyhledávací gigant své úsilí na tomto poli vzdal a v říjnu roku 2012 ho definitivně smazal. Chrome má 11 let: Na začátku to byl prohlížeč bez funkcí, dnes už je nejpopulárnější

2009: Chrome OS a Google Wave Na základech webového prohlížeče vystavěl Google operační systém pro netbooky, který pojmenoval Chromium OS (dnes Chrome OS). V prosinci 2009 Google integroval do výsledky vyhledávání takzvaný Real Time Search. Nově indexovaný, relevantní obsah ze sociálních médií a zpravodajských zdrojů byl dynamicky vkládán do stránky s výsledky a poskytoval tak aktuální obsah v reálném čase. Zajímavostí také je, že až v tomto roce odstranil Google z Gmailu nálepku „beta“, čímž se mimo jiné snažil zvýšit zájem v segmentu firemních uživatelů. Největším "úletem" bylo jarní představení služby Google Wave. Věc připomínající sociální síť kombinující nástroj pro firemní komunikaci v týmech se nesetkala s pochopením a po třech letech ji Google vypnul.

Google Wave umožnil aktivní spolupráci více lidí na jednom vlákně, tzv. vlně Zodpovědný produkťák Googlu Eric Tholome k tomu tehdy řekl: „Wave byl příliš složitý, lidé si k němu nenašli cestu, a tak jsme ho zavčas stopli. Mnoho částí Wavu přežívá jinde a zbytek jsme uvolnili jako open source, takže to ztráta času nebyla. Ale i kdyby byla, tak to také není chyba. Když neriskujete, neposunete se dál.“ V roce 2009 také experimentální divize X Lab začíná vyvíjet systém pro autonomní řízení aut.

2010: Nexus 9. února 2010 spatřila světlo světa služba Google Buzz. Jednalo se o další marný pokus prosadit se na poli sociálních sítí – uživatelé zde mohli sdílet odkazy, fotky, videa, statusy a komentáře uspořádané v „konverzacích“. Ani tentokrát Google neuspěl a již 14. října 2011 bylo oznámeno plánované ukončení. Stávající obsah byl následně k dispozici pouze pro čtení. Definitivní konec přišel 15. prosince 2011, kdy Google Buzz nahradila sociální síť Google+.

Google Buzz Google také uvolnil Google Web Fonts (dnes Google Fonts), které uživatelům umožňují používat zdarma různé fonty na svých webových stránkách. Asi nejzásadnější událostí, kterou Google vstoupil do přímé soutěže s Applem, bylo představení smartphonu Nexus One. Telefon s nejnovější verzí systému Android přišel s velkou obrazovku, příjemným designem a schopností převodu řeči na text, která byla založena na pokročilém softwaru pro rozpoznávání hlasu.

První telefon s logem Googlu – Google Nexus One Google tím nepřímo vstoupil do oblasti spotřebitelského hardwaru. Zatím jen opatrně prostřednictvím partnerů.

2011: Chromebooky a Google+ 15. června 2011 se začaly prodávat Chromebooky – přenosné počítače s operačním systémem Chrome OS. Od ostatních notebooků se lišily především tím, že ke své činnosti vyžadovaly internet, byly levnější a téměř vše na nich běželo v cloudu. Google představil chromebooky. Vyrobí je Samsung a Acer Také v tomto případě si Google nejprve pomohl spoluprací s partnery, ale nakonec nabídl prémiové Chromebooky i pod vlastní značkou. V USA se každopádně Chromebookům daří, uchytily se totiž ve školách. 28. června odstartoval vyhledávací gigant svůj další pokus o sociální síť. Kolem Google+ byl poměrně velký rozruch, k čemuž přispěl i fakt, že zpočátku byl přístup možný jen na pozvánky. Postupem času se ale sen o dostižení a překonání Facebooku rozplynul a dnes můžeme tento projekt označit jako „sociální síť duchů“. Google Plus v kostce: manuál nového uživatele 15. srpna 2011 Google za 12,5 miliard dolarů koupil Motorola Mobility, kterou o tři roky později prodal čínskému Lenovu za 2,91 miliardy dolarů. Koncem roku 2011 Google zpracovával denně zhruba tři miliardy vyhledávacích dotazů. Jméno společnosti se stalo takovým pojmem, že vstoupilo do slovníků jako sloveso. „Googlování“ se stalo běžným výrazem pro vyhledávání na internetu.

2012: Cloudový disk a Google Glass 6. června 2012 migroval Google spolu s dalšími společnostmi na síťový protokol IPv6. Důvodem byly zjevné výhody proti IPv4, jako je širší škála internetových adres, vylepšené směrování, automatická konfigurace, vestavěné šifrování a další. Pro uživatele Androidu byl důležitým mezníkem 6. březen 2012, kdy se z Android Marketu stal Google Play. Z webové stránky a aplikace pro stahování softwaru se v průběhu dalších let stala služba, umožňující uživatelům stahování a nákup aplikací, knih, filmů, hudby a dalšího obsahu. Google také vstoupil do dalšího vzrůstajícího segmentu – tentokrát do cloudových úložišť. 24. dubna 2012 představil svůj Google Drive (Disk Google), jehož součástí se později stala také jeho online kancelář Google Docs. Disk Google je služba, která umožňuje uživatelům sdílet soubory, upravovat dokumenty a synchronizovat data mezi více zařízeními. Konečně je tu Google Drive, SkyDrive podle Googlu V roce 2012 byla ukončena služba Google Video a všechna videa z ní byla přesunuta na YouTube. Navzdory odhadovaným příjmům více než 1 miliardy dolarů Google uvedl, že služba YouTube zůstává „investicí“, ale neřekl, zda je tato divize zisková. V tomtéž roce překonal internetový prohlížeč Chrome Internet Explorer od Microsoftu a stal se tak nejoblíbenějším webovým prohlížečem. Až dosud udržuje své vedoucí postavení v segmentu, kde MS Edge, Internet Explorer, Firefox a Safari hrají jen „druhé housle“. Byl to také důležitý rok pro samořiditelná auta Googlu, která se mohla oficiálně vydat na nevadské silnice, aniž by je někdo aktivně řídil.

Google Glass Největší rozruch ale vyvolalo zařízení Google Glass. Věc vzdáleně podobná brýlím, která v koutku oka ukazovala notifikace a uměla průběžně natáčet video či fotit přímo z pohledu očí. Leckdo tomuto typu zařízení prorokoval slibnou budoucnost, ale nakonec se tyto zvěsti nenaplnily. Pár kusů prodaných toho roku za hříšných 1500 dolarů vývojářům na konferenci Google I/O budou jednou slavnou historickou relikvií. Projekt Google Glass ale ukázal cestu k zařízením, do kterých možná ještě dospějeme. Zatím nachází uplatnění například ve výrobních závodech, ale časem může přijít reinkarnace starého nápadu. Google totiž dost možná jen předběhl dobu.

2013: Velká čistka V lednu 2013 Google oznámil uzavření partnerství s automobilkami Kia Motors a Hyundai. Společnosti se dohodly na integraci Map Google do nových modelů automobilů. 11. června 2013 koupil Google za 1,1 miliardy dolarů izraelský startup Waze, který se proslavil stejnojmennou komunitní navigační aplikací. Ačkoli se zpočátku spekulovalo o tom, že integruje Waze do svých Map Google, ani po pěti letech se tak nestalo a Google nechává vývojářům volné ruce. Cenná data z Waze se však promítají i do Google Map. 24. července téhož roku představil Google další hardware - „kolíček“ Chromecast, který se přes konektor HDMI připojuje k televizi a zjednodušeně řečeno dokáže z jakéhokoli televizního přijímač či monitoru udělat chytrou televizi, schopnou komunikovat s mobilním zařízením. Čánek z roku 2013: Google představil Chromecast. Propojí televizor s telefonem a Chromem Nebyl by to rok, kdyby Google neukončil nějakou službu a tentokrát to byla jedna z největších čistek. Odnesl to například Google Reader – RSS agregátor, umožňující sledování více internetových zdrojů v jednotném prostředí. Sám Google tehdy doporučil jako náhradu v té době konkurenční službu Feedly. Další rušení se v listopadu týkalo například služby Google Checkout, kterou nahradil Google Wallet.

2014: Google nakupuje a prodává 13. ledna 2014 Google za 3,2 miliardy dolarů koupil společnost Nest, která se zabývá vývojem a výrobou termostatů a kouřových čidel. Dva týdny poté za 650 milionů koupil britskou firmu DeepMind Technologies, zabývající se umělou inteligencí. Za 2,91 miliardy pak prodal dříve koupenou Motorola Mobility čínskému Lenovu. Nest se spojuje s hardwarovým týmem Googlu, budou vyrábět chytrá zařízení pro domácnost společně V listopadu 2014 Google provozoval více než 70 poboček ve více než čtyřiceti zemích. Jeho hlavním pokladem je stále vyhledávač, který prochází postupným vývojem a toho roku se dočkal poměrně významné změny v designu – odkazy na vyhledané stránky přestaly být podtržené. Historický zvyk podtrhávat odkazy tak Google ve prospěch čistého designu definitivně pohřbil. Výrazné inovace se dočkala také další klíčová služba Goooglu - mapy. Výrazně se vylepšilo vyhledávání a možnosti navigace. Vypočtený čas trasy začal počítat i s dopravním zpožděním a do vyhledávání vstupují prvky umělé inteligence. Vývoj samořiditelných automobilů došel u Googlu do fáze, že si vyrobil vlastní model malého městského automobilu. Bez volantu a pedálů. Vyrobil jich jen pár set kusů, ale vývoj v této oblasti byl ohromující.

2015: Porcování 10. srpna 2015 přišla velká organizační změna: Google se stal dceřinou společností holdingu Alphabet Inc.. Internetové vyhledávání, reklama, aplikace a Mapy, stejně jako mobilní operační systém Android a YouTube zůstaly pod společností Google. Divize, jako je Calico (výzkum vývoje životního prostředí) či Nest (produkty pro domácnosti) se staly samostatnými společnostmi v rámci Alphabetu. Google a jeho rodina se mění v holding Alphabet. Bude mu vládnout Page To také znamenalo změnu na vedoucích postech: generálním ředitelem Alphabetu se stal Larry Page. Sergey Brin byl jmenován prezidentem a Eric Schmidt výkonným předsedou představenstva. Novým generálním ředitelem Googlu se stal Sundar Pichai. Také tento rok se nesl ve znamení ukončování služeb, jež z pohledu Googlu nepřinesly očekávané výsledky. 12. března 2015 bylo oznámeno ukončení Google Code a tisíce projektů s otevřeným zdrojovým kódem byly přesunuty do služby GitHub. O měsíc později byla po roce a půl provozu ukončena služba Google Helpouts, která umožňovala uživatelům sdílet odborné znalosti prostřednictvím živého videa a poskytovat pomoc v reálném čase z počítačů nebo mobilních zařízení. 30. června skončila služba Google Moderator, využívající crowdsourcing pro hodnocení otázek, návrhů a námětů předložených uživateli.

Poslední telefony řady Nexus - 5X a 6P. Google poté nastoupil s řadou Pixel A porcoval se nejen Google, ale také jeho mobilní operační systém Android. A to nedobrovolně. V roce 2015 byla k dispozici verze 6.0, kterou dostaly nejnovější telefony Nexus, ale na trhu jinak byla ohromná spousta nových zařízení s Androidem, přičemž největší podíl měly verze 4.4 a 4.1. Začal vážný problém roztříštěností Androidu.

2016: Google Pixel a Asistent 4. říjen 2016 je datem, kdy Google svým vlastním jménem vstoupil do segmentu chytrých telefonů. Kromě mnoha dalších produktů firma představila smartphone Google Pixel, který se stal nástupcem Nexusů. Zatímco Nexusy pro Google vyráběli různí výrobci (například HTC, Samsung, LG), Pixely vyhledávací gigant hodlal propagovat pod svou značkou. Přímo se tak postavil především Applu a jeho iPhonům. Takto vypadá Google Pixel. Známe jeho parametry a bohužel i cenu Důležité z hlediska budoucnosti bylo také představení Asistenta Google. Ve své podstatě se jednalo o rozšíření Google Now, které vyhledávací gigant budoval několik let. Vize Asistenta je, že se má jednat o centrální portál poháněný umělou inteligencí ke všem věcem a službám Googlu. Mateřská společnost Googlu Alphabet Inc. na čas předběhla Apple na pozici nejcennější společnosti na světě. Po zveřejnění výsledků byla hodnota Alphabet 568 miliard dolarů, zatímco hodnota Apple 535 miliard dolarů. Googlu se daří skvěle, Alphabet má nyní větší hodnotu než Apple Zajímavý je tento rok také pro oblast komunikátorů, ve které se Google stabilně držel se svou službou Google Talk a později Hangouts. Jenže neúprosná konkurence v podobně Messengeru nebo nově příchozí služeb jako Viber či WhatsApp mu brala uživatele. A tak přišel hned s dvojicí nových komunikátorů: Allo a Duo.

2017: Umělá inteligence Google.ai je divize, zabývající se vzdělávacími systémy, nástroji pro výzkum a aplikovanou umělou inteligencí. Jedním z výsledků těchto snah je Google Lens – nový nástroj pro rozpoznávání, který umožňuje chytré rozpoznávání textů a objektů v realitě a jejich přenos do dalších aplikací. Příkladem budiž použití fotoaparátu ke snímání čísel produktů s následným automatickým poskytnutím souvisejících odkazů. Google také oznámil novou službu Google Jobs – platformu, stavějící na kontextové inteligenci, která usnadňuje hledání pracovních míst. Zajímavostí je také Android Go – upravená, a především méně náročná verze mobilního operačního systému. Primárně je určena pro méně výkonná zařízení na rozvíjejících se trzích. Eric Schmidt po 17 letech odchází z vedení Alphabetu. Za jeho vlády se z Googlu stala technologická velmoc V prosinci 2017 Eric Schmidt oznámil, že po dlouhých sedmnácti letech v exekutivě končí a v lednu, na dalším setkání rady, složí funkci. Členem rady sice zůstal a dostal nový post jako „technický poradce.“ Jde tedy tak trochu ve šlépějích Billa Gatese, který má v Microsoftu podobnou a spíše neformální roli. Google se od svého počátku značně rozrostl. Zaměstnává 85 tisíc lidí a příjmy přesahují 30 miliard dolarů za kvartál, přitom stále průběžně rostou.

2018: Interní nepokoje Dne 27. září 2018 oslavil vyhledávač Google své dvacáté narozeniny. Tento rok byl opět docela nabitý novinkami – připomeňme například spor s Evropskou komisí a hrozbu rekordní pokuty, výraznou modernizaci Gmailu a zaříznutí Inboxu, boj proti fake news, velké inovace v Chrome, nebo další výrazné posuny v oblasti umělé inteligence. Válka prohlížečů v roce 2018: Všichni se snažili, ale smetanu opět slíznul Chrome Google také řešil interní problémy. Zhruba 20 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň na 1. listopad zorganizovalo protestní pochod. Požadovali ukončení nucených rozhodčích řízení, narovnání platů, transparentní hlášení o sexuálních obtěžováních ve firmě, inkluzivní postupy pro hlášení sexualizovaného násilí. Ředitel pro diverzitu by se podle požadavků zodpovídal přímo šéfovi Googlu. Měla také vzniknout pozice pro zaměstnaneckou reprezentaci. Google souhlasil s ukončením rozhodčích řízení a s reporty o sexualizovaném násilí.