Napište do adresního řádku word.new a vytvoříte dokument ve Wordu. Ke Googlu zase vede docs.new

Nové dokumenty ve webových aplikacích Office můžete zakládat rychleji, než jak to většina lidí nejspíš dělá běžně. Standardní postup spočívá v tom, že si otevřete OneDrive nebo portál Office.com, kde se příkazy pro vytvoření nového dokumentu nebo tabulky nachází.

Jenže prázdný dokument, tabulku nebo prezentaci vytvoříte zadáním speciální adresy. Podobně to má třeba Google. Adresu si můžete přidat do rychlého přístupu nebo na řádek se záložkami. Jak upozornil leakerský účet WalkingCat, Microsoft si zaregistroval adresy složené z názvu příslušné aplikace a domény nejvyššího řádu .new :

Má také alternativu, kde první část adresy tvoří známé přípony výchozího formátu souborů v aplikacích Office, krátká adresa pro Excel ale chybí:



U Microsoftu povolte otevírání vyskakovacích oken

Když tedy do adresního řádku prohlížeče napíšete word.new , otevře se prázdný dokument ve webovém Wordu. Jen budete muset v prohlížeči povolit otevírání vyskakovacích oken pro doménu microsoft365.com , aby to celé fungovalo bezproblémově. (Proč není funkční také xlsx.new není jasné. Microsoft totiž doménu vlastní.)



Voia, prázdný dokument ve Wordu

Analogicky stejný typ zkratek nabízí také Google. Má je pro více aplikací a nabízí mj. varianty pro singulár a plurál. Můžete v něm nejen rovnou založit nový dokument, ale také vytvořit událost v kalendáři nebo přidat poznámku do Keepu:

Dokumenty Google : https://docs.new a https://doc.new

: https://docs.new a https://doc.new Tabulky Google : https://sheets.new a https://sheet.new

: https://sheets.new a https://sheet.new Prezentace Google : https://slides.new a https://slide.new

: https://slides.new a https://slide.new Formuláře Google : https://forms.new a https://form.new

: https://forms.new a https://form.new Kalendář Google : https://cal.new a https://meeting.new

: https://cal.new a https://meeting.new Google Keep: https://keep.new

Podobné krátké adresy, které slouží jako zkratka vedoucí k prázdným projektům poskytuje řada služeb. Podobný tip jsme vám už v minulosti nabídli, ale jde o užitečnou a málo známou věc. Opakování, matka moudrosti. Používáte uvedené a podobné adresy pro zrychlení práce? Nebo máte specifické důvody, proč se jim vyhýbáte? Podělte se v diskuzi.



Krátké adresy nabízí i Google, Adobe a další

via WalkingCat / X