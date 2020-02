Námořnictvo USA bude mít nový superpočítač s téměř 300 tisíci procesorovými jádry od AMD

S novými serverovými procesory Epyc slaví AMD úspěchy i na poli superpočítačů a důkazem toho je i nový superpočítač pro Námořnictvo Spojených států amerických, který se bude pyšnit obrovským počtem procesorových jader.

Superpočítač Cray Shasta je určen pro divizi DSRC (US Navy - Department of Defense Supercomputing Resource Center) a bude mít celkový teoretický výpočetní výkon 12,8 PFLOPS. To sice v porovnání s nejvýkonnějšími superpočítači na světě není mnoho, v tomto případě se ale nejedná o výkon nahnaný výpočetními grafickými kartami, ale hlavně procesorovými jádry, které jsou univerzálnější a použitelné na širší spektrum úloh.

Ve finální konfiguraci bude mít tento superpočítač celkem 290 304 procesorových jader, což odpovídá 4 536 procesorům AMD Epyc Rome s 64 jádry. K dispozici bude i 112 výpočetních grafických karet Volta V100 od Nvidie. Mezi další parametry patří 590 TB operační paměti, 14PB úložiště, které má i 1PB část postavenou na rychlých NVMe SSD a síťové propojení bude mít propustnost 200 Gb/s.

Dokončení stavby superpočítače se očekává začátkem roku 2021 a zabývat se bude převážně predikcí a simulací modelů související s počasím pro meteorology a oceánografy.