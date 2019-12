Nalaďte si Windows 10 do vánoční nálady

Vánoce jsou tu a nastal čas vyzdobit si i počítač tematickými schématy a tapetami. Velké množství přitom naleznete přímo ve Windows v rámci Microsoft Store, nemusíte tak pro ně chodit nijak daleko.

Již Windows 7 se naučily pracovat s tématy a tato funkce přežila i do aktuálních Windows 10, jen se na ni, možná i neprávem, trochu zapomíná. V nastavení systému tak naleznete kromě klasické možnosti změnit tapetu a barvu i možnost změnit celé téma. To může přinést nové tapety, zvuky i barvy a naladit tak celý počítač do vánoční nálady.



Z Microsoft Store si můžete stáhnout témata pro Windows 10.

Stačí přitom zamířit do Microsoft Store, kde najdete přehled všeho dostupného. Nechybí tak třeba česká zima, vánoční dekorace či lyžařský ráj. Dostupné jsou zde přibližně tři stovky témat, vybere si tak dozajista každý.

Pokud si chcete vyhrát, můžete si vše nastavit ručně. V Nastavení – Přizpůsobení –​ Barvy si můžete nastavit světlé téma, kdy se vám přebarví i spodní lišta a nabídka Start. To v kombinaci s modrou či šedou barvou alespoň částečně navodí bílé Vánoce, když sněhu je pomálu. Stejně tak můžete využít některou z fotobank, které nabízí fotografie zdarma. Mezi ně patří třeba Pixabay, kde naleznete nepřeberné množství i zimních tapet.