Nákupy z AliExpresu jsou jednoduché i po 1. červenci. Asijský e-shop odvádí DPH za nás

Vládní novela zákona o dani z přidané hodnoty, která navazuje na nová celní pravidla v EU platná od začátku letních prázdnin, se sice zasekla v Senátu, který by ji měl projednat až 22. července, zdá se ale, že některé velké asijské e-shopy se už připravily v předstihu a pochopitelně nehledě na stav věcí v periferním Česku.

Týká se to především AliExpressu, který už při objednávání na evropskou adresu udává v platebním souhrnu položku VAT (Value Added Tax), která cenu zboží patřičně navýší. AliExpress tento krok zdůvodňuje právě ukončením dosavadní politiky v zemích EU, ve kterých byly ty nejlacinější zásilky osvobozené od platby DPH. čínský AliExpress má v EU daňové partnery, DPH tedy odvádí skrze ně.

Kdyby AliExpress DPH neodváděl za nás, museli bychom to po příchodu balíčku do Česka provést sami skrze portál eCEP vyplněním elektronického celního prohlášení pro zásilky do 150 eur, anebo skrze logistického partnera – typicky Českou poštu. Ta si ale za tuto službu účtuje relativně vysoký poplatek.

Příklad s tkaničkami

Vyhledal jsem na AliExpressu červené tkaničky, které integrovaný měnový převodník ocenil na 18,2 korun. V detailním přehledu před samotným zaplacením ale vidím VAT ve výši 4,88 korun. Společně s poštovným 5,55 korun tedy nakonec celková suma poskočí na 28,63 korun.



DPH, které odvede rovnou AliExpress, navýší cenu tkaniček o 5 korun

Položka VAT se počítá ze součtu ceny zboží a poštovného – v tomto případě tedy z částky 23,75 korun. Oněch 4,88 korun pak po zaokrouhlení odpovídá i českým 21 %.

Příklad s dálkovým ovladačem

Podívejme se ještě na druhý příklad. Tentokrát si chci koupit dálkovou drátovou spoušť pro DSLR. Stojí po přepočtu 289,64 korun a poštovné je tentokrát zdarma. Tím pádem se VAT počítá jen ze samotné hodnoty zboží a AliExpress jej vyčíslil na 60,81 korun, což opět odpovídá po zaokrouhlení 21 %. Celková cena proto poskočí na 350,45 korun.



DPH, které odvede přímo AliExpress, navýší cenu o 61 korun

Dorazí ovladač bez potřeby jakýchkoliv dalších formalit a poplatků? Dost bylo teorie – prostě jsem jej koupil a jen co doputuje, praxe vše ukáže. Pak článek samozřejmě aktualizuji.



Je částka 350 korun opravdu finální a balíček dorazí bez dalších komplikací?

Už jste si tímto kolečkem prošli? Dorazila vám žlutá či šedá obálka stejným způsobem jako doposud? Podělte se s námi i čtenáři v diskuzi pod článkem.