Nákladní drony si místo letu stopnou tramvaj, píše se ve studii ze Stanfordu

Skupina výzkumníků ze Stanfordovy univerzity a Fordu se loni pochlubila netradičním nápadem, jak optimalizovat pohyb nákladních dronů nad městy a zajistit tak nejen bezpečnost dopravy, ale i jejich delší výdrž na baterii.

Vše spočívalo v tom, že bude dron stopovat a najde si partnerský vůz, který jej posune přes město. Dron by tak prováděl v podstatě to samé, v čem si libuje drobný hmyz.

Nyní autoři původní studii vylepšili a namísto vozů do hry zapojili prostředky městské hromadné dopravy, přičemž simulovali situaci v San Francisku a Washingtonu.



Dron si může stopnout partnerský vůz a svézt se na střeše, pokud mají oba společnou cestu

Dron by to měl v takovém případě mnohem jednodušší, mohl by totiž využívat jízdních řádů a známé sítě zastávek. Při jízdě by zároveň bezpečně přistál na střeše autobusu nebo tramvaje.

Podle matematického modelu by něco takového mohlo skutečně fungovat a bezpečné pokrytí oblasti autonomními drony by se tak mnohem zvětšilo na celou metropoli při zachování letové bezpečnosti.



Dron při cestě z meziskladu k zákazníkovi může využít linek MHD

Nutno však podotknout, že se jedná opravdu jen o exotickou matematickou studii a nikoliv technologii, kterou by snad některá z dopravních a logistických společností opravdu měla v plánu v dohledné době nasadit byť jen v pilotním projektu.