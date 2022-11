Najít proces bude jednodušší. Správce úloh dostal vyhledávací pole a další užitečnosti

Mysleli jste si, že už je Microsoft se Správcem úloh hotový? Po faceliftu ve Windows 11 22H2 (původní jádro obalené novým vzhledem) tentokrát nastupují nové funkce.

Na první pohled zaujme vyhledávací pole v záhlaví Správce úloh. Ve Windows běží nepřeberný počet procesů, dosud jste ten požadovaný museli hledat v kompletním výpisu.

Do vyhledávacího pole se přepnete i zkratkou Alt+F a psát do něj můžete názvy procesů, výrobců nebo číselné identifikátory (PID). Filtr se vztahuje na všechny sekce s výjimkou sledování výkonu (tam není co filtrovat).

S novým vzhledem Správce úloh podporuje také tmavý režim zobrazení. Jenže jste si nemohli vybrat, který ze dvou motivů má program přijmout za svůj, řídil se totiž jen systémovým nastavením. Kdyby vám to nevyhovovalo, motiv přepnete ručně. Vybraný motiv je navíc aplikován i na interní dialogy s výjimkou dialogu Spustit novou úlohu.

Ještě jedna drobnost. Pokud se pokusíte procesu nakázat, aby běžel v režimu efektivity, můžete se příště vypnout potvrzení rozhodnutí. Popsané novinky se postupně objeví v programu Windows Insider v kanále Beta, nejdřív ovšem musíte aktualizovat na sestavení 22623.891. Počítejte s tím, že prozatím je Správce úloh zatížený řadou chyb.

Zdroje: Windows Insider Blog