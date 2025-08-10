Nahý se ocitl ve Street View. Policista teď na Googlu vysoudil ...vlastně ne až tak moc peněz

Nejmenovaný argentinský policista vysoudil na Googlu odškodné za to, že jej firma vyfotila a zveřejnila nahého ve Street View. V téhle mapové službě jsme v průběhu let našli všelijaký bizár, ale Argentinec se cítil dotčený, veřejně zesměšněný a rozhodl se bránit soudní cestou.
Street View má algoritmy, které rozmazávají obličeje, poznávací značky aut atd. kvůli ochraně soukromí. Tentokrát však nezasáhly, obličej vidět nebyl, zato zadní strana těla od stehen nahoru ano. Muž u soudu argumentoval, že v kombinaci s viditelným číslem domu a jeho lokací v mapě bylo možné přesně určit, o koho jde. Obrázek se měl v roce 2017 rozeběhnout argentinským virtuálním prostorem a způsobit tak veřejné zesměšnění.
Diskutovalo se také, zda a nakolik se skutečně jedná o zásah do soukromí. Nakonec vyhrála žalující strana s tím, že kolemjdoucí přes plot nevidí, kamera namontovaná na držáku na střeše auta je výrazně výše a přes plot vidí.
Dotčený výjev už ze Street View pochopitelně dávno zmizel, ale povedlo se mi jej dohledat v argentinském Lagrada. Pokud i obrazová kvalita odpovídá tomu, co bylo vidět ve Street View, tak so dovolím říct, že zásah do soukromí a ostuda není až tak zásadní.
…a dost možná to vysvětluje výši odškodného. Z amerického prostředí, kde se narušení soukromí trestá velmi tvrdě, jsme zvyklí na astronomické částky – alespoň v těch medializovaných případech jde o statisíce či dokonce milióny dolarů. V tomto případě většina médií přebírá informaci o 12 500 dolarech, což by bylo asi čtvrt miliónu korun. Nicméně argentinská média operují s částkou 3 milióny pesos, což je 50 tisíc korun, tedy asi pět průměrných argentinských platů.