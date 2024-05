Nahráváte si do mobilu vlastní vyzvánění, nebo používáte některé z výchozích?

Stačí vám na mobilu základní výběr melodií a zvuků, nebo používáte nějaké vlastní? A je to proto, že se vám ty standardní nelíbí, nebo jste si zvykli na ty své? Střídáte vyzvánění, nebo dlouhodobě používáte stejné? Používáte nějakou aplikaci typu Zedge pro stahování melodií, nebo to řešíte ručně pomocí MP3 apod.?

Petr Urban

Používám některé z výchozích

Hledání, stahování a nastavování vlastních vyzvánění považuji za časově náročný opruz. Nabídka od výrobce systému nebo telefonu je obvykle dost pestrá na to, abych si vybral některé z výchozích. Mám důležitější a zábavnější věci na práci, než abych hodiny ladil zvuky. S tím jsem si hrál v éře hloupých mobilů, protože tam se skoro nic jiného dělat nedalo. Na chytrém mobilu si radši projedu Instáč.

Lukáš Václavík

Používám jen vibrace

Co nosím chytré hodinky, tak používám jen vibrace (na hodinkách i mobilu). A v minulosti jsem si obvykle vybíral některé z výchozích zvuků. Spíš z lenosti, než že by se mi tolik líbily. Zvonění jsem nejvíce řešil před 20+ lety, když se mobily jen pípaly, pak přišly pěknější polyfonní melodie, lidé si hudbu skládali a posílali přes SMS. Když se naučily přehrávat reálné zvuky, kouzlo pro mě zmizelo.

Mám ale jednu výjimku. Už fakt dlouho používám jako zvuk budíku skladbu Where Is My Mind od Pixies. Film Klub rváčů na mě asi zanechal trvalé následky. Dnes už sice i buzení řeším hodinkami, ale pokud někdy vstávám v nějakou nečekanou dřívější hodinu, nechávám si mobil jako zálohu, pokud bych vibrace necítil či ignoroval.

Filip Kůžel

Používám jen vibrace

Moje mobily už řadu let nevydávají žádné zvuky, veškeré notifikace řeším přes chytré hodinky. Dlouhodobě střídám různé modely od Garminu, momentálně mám na pár týdnů půjčené Apple Watch a štvou mě mizernou výdrží baterie, ale právě notifikace mají řešené skvěle – jakmile jedno upozornění odbavíte na hodinkách, zmizí i z notifikační lišty iPhonu, takže se stejnou věcí nemusím zabývat dvakrát (jako je to většinou u kombinace Android + Garmin).

Karel Kilián

Používám některé z výchozích

Bývaly doby, kdy jsem měl nastavené nejen vlastní vyzvánění, ale i samostatné vyzvánění pro jednotlivé kontakty (samozřejmě ne všechny). Mělo to svou výhodu v tom, že jsem i bez koukání na displej okamžitě věděl, kdo mi volá, a podle toho jsem se mohl rozhodovat, zda telefon vezmu, nebo ne.

Časem jsem ale zpohodlněl, takže jsem sice měl své vlastní vyzvánění, ale už jsem nenastavoval vyzváněcí tóny jednotlivých kontaktů. Problém je v mém případě v tom, že časem začnu vyzváněcí tón nesnášet, protože zvonění telefonu považuji za něco, co mě vyrušuje při jiných činnostech.

Se svým posledním telefonem jsem už vše nechal ve výchozím stavu, takže aktuálně mám jako vyzváněcí tón ten, který nastavil výrobce. Zatím se mi nezprotivil, takže nemám důvod uvažovat o změně. Možná dřív změním značku telefonu a ten nový bude zvonit jinak.

Jan Láska

Používám jen vibrace

Na obou telefonech (pracovní i soukromý) používám výhradně vibrace. Jednak se nepohybuji v hlučném prostředí, že bych vibrační zvonění kvůli tomu neslyšel, jednak nosím chytré hodinky, takže příchozí hovor vidím vždycky na zápěstí. Občas se stane, že se mi omylem profil telefonu přepne na běžný hlasitý. Když pak někdo zavolá, vyzvání defaultní předvolená melodie od výrobce a obvykle mi chvíli trvá, než mi dojde, že to může zvonit můj telefon. Když už by to muselo být, tak bych na vyzvánění zvolil spíše jednodušší melodii nebo specifický zvuk, než klasickou písničku. U ní totiž zase nemusí být hned jasné, že se nespustil nahlas třeba hudební přehrávač…

Martin Chroust

Používám jen vibrace

Hlavně kvůli dětem jsem si za posledních pár let zvykl používat vibrační režim. Telefon mám stále u sebe, a pokud ne, vidím příchozí hovor na hodinkách. Pokud náhodou nemám vibrační režim, má telefon nastavené defaultní vyzvánění. Nic mě neláká k tomu, abych si ke kontaktům přidal vlastní zvonění.

A co vy, nahráváte si do mobilu vlastní vyzvánění?