Nadšenec vytvořil webovou verzi Windows 10. Fungují v něm Doom i Winamp

Vývojář Dustin Brett celý rok programoval a slepoval kódy různých open source projektů, aby je spojil v daedalOS, či jak jej sám nazývá – klonu Windows 10 pro prohlížeč. Nejde o klasické Desítky, jen jejich imitaci, která se nesnaží kopíroval ovládací prvky 1:1, spíš chce navodit stejný dojem z používání.

Systém běžící na autorově webu dustinbrett.com tak má povědomé ikonky, hlavní panel se Startem nebo podobná okna, ale nejde o dokonalou kopii. Překvapí však, jak daedalOS dobře funguje. Ovládání je plynulé a uvnitř jsou aplikace i soubory, se kterými lze pracovat.

Uvnitř webového prohlížeče tak můžete spustit vnořený webový prohlížeč a v něm třeba otevřít Živě.cz. Ve složce s dokumenty najdete videa, která se spustí v přehrávači s ikonkou VLC. Nebo MP3 v emulovaném Winampu. Nechybí ani prohlížeč obrázků a PDF, textový editor, terminál nebo třeba virtualizovaný Linux.

Na své si přijdou také hráči. Díky implementaci emulátor js-dos spustíte i předinstalované klasiky jako Doom, Duke Nukem 3D nebo Jazz Jackrabbit, vše jako dema, resp. shareware.

Používat daedalOS k čemukoliv serióznějšímu pochopitelně nedává smysl, jde jen o ukázku toho, co všechno může na webových technologiích vzniknout. Brett také uvolnil zdrojové kódy na GitHubu a na YouTube má sérii několikahodinových videí zachycujících postupný přerod myšlenek do hotového kódu. Co týden, to jedno video. Každý se tak může inspirovat a vytvořit vlastní klon.

via Reddit