Nadella na konferenci Ignite ukázal budoucí Windows. Také vám tak připomínají macOS?

Není neobvyklé, že Microsoft během svých velký prezentací ukáže náznak budoucnosti. Nejde pokaždé o zaručenou věštbu, koncepty předvedené na pozadí se nicméně někdy dočkají zpracování. Možná si Redmondští testují, jak na ně publikum zareaguje. Co byste řekli na plovoucí hlavní panel ve Windows?

Zhruba tohle bylo vidět v krátkém videu, které bylo přehráno během hlavního vystoupení konference Ignite 2022, kdy ředitel Satya Nadella představoval aktuální vizi a připravované novinky. Nečekaný obraz můžete spatřit po třicáté minutě vystoupení, kdy Nadella hovoří o virtuálních schůzkách v Teams s brýlemi Quest. Jde o sotva dvě vteřiny.

Nejspíš jde o koncept. Na obrazovce je vidět hlavní panel oddělený od spodní části obrazovky i od jejích boků. Vycentrované ikony už známe z Windows 11, jenže této verzi hlavního panelu chybí oznamovací oblast. Hodiny, ikony indikující stav sítě, napájení a hlasitost se nachází v pravém horním rohu obrazovky.

Informace o počasí zase vidíme vlevo nahoře, pokud to tedy jsou informace o počasí. Ukázaný snímek není k dispozici v tak dobré kvalitě a velikosti, kdybych za to dal ruku do ohně. Po výrazném zvětšení identifikuji ještě vyhledávací pole umístěné pro změnu do středu horní části obrazovky.

V tomto pojetí začínají Windows připomínat macOS, který určité prvky umisťuje do horní lišty. Podobně tak činí jiné Unixové systémy. A hlavní panel, který mírně levituje, zase připomíná dock. Jak by se vám taková změna líbila? Dejte nám vědět v diskuzi.

Mimochodem, pokud o zaoblený hlavní panel stojíte, můžete ho mít už dnes s programem RoundedTB. Stáhnout si ho můžete z Githubu, případně ze Storu. Efekt odpojení od hran obrazovky vzniká tak, že se část grafického prostředí „umaže“.

