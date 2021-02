Naděje na Apple Car ochladly. Apple sice jednal s automobilkami Hyundai a Kia, ale nic z toho nebylo

Přinejmenším od konce prosince kolovaly zvěsti, podle kterých měl Apple zvažovat spolupráci s jihokorejskými automobilkami Hyundai a Kia. Renomované tiskové agentury uváděly, že výsledkem měl být autonomní elektrický vůz.

Počátkem ledna informační šum vygradoval, když kontakty mezi Applem a Hyundai-Kia Automotive Group potvrdil deník The Korea Economic Daily. Několik hodin poté se sice z textu vytratila zmínka o Applu, nicméně vše ostatní v tu chvíli naznačovalo, že mezi oběma firmami probíhají nějaká jednání.

Jednání ukončena – zapomeňte!

Očekávalo se, že Apple a Hyundai-Kia Automotive Group podepíšou 27. února dohodu o spolupráci. V jejím rámci měl americký výrobce elektroniky investovat 3,5 miliardy dolarů do zahájení výroby svých elektrických vozidel v továrně Kia v Gruzii. Cílem bylo vyrobit do roku 2024 100 tisíc automobilů.

Server GizmoChina informuje, že velké naděje ambiciózního projektu během uplynulého víkendu vyhasly. Sice se potvrdilo, že Apple jednal s automobilkou o vytvoření elektromobilu, ale po úniku informací se veškerá komunikace mezi společnostmi zastavila. Nyní bylo oficiálně potvrzeno, že jednání byla definitivně ukončena.

Hyundai-Kia Automotive Group potvrdila, že diskuze ohledně možné výroby elektromobilu Apple Car již neprobíhají. Firma rovněž zmiňuje, že projednávala žádosti od různých společností, které se týkaly vývoje bezpilotních elektrických vozidel, ale nebylo učiněno žádné rozhodnutí, protože jednání byla v raných fázích a nevyvíjela se pozitivním směrem.

Kdo bude vyrábět Apple Car?

Ačkoli jednání s Hyundaiem a Kiou skončila bez výsledků, o další možné komunikaci Applu s jinými automobilkami není v tuto chvíli oficiálně nic známo. Apple bude pravděpodobně jednat s dalšími šesti firmami, včetně několika japonských výrobců automobilů, jejichž akcie reagovaly na tyto zprávy svým růstem.

Z dosavadních zpráv vyplývá, že Apple by rád do roku 2024 zahájil výrobu samořídících elektromobilů. S ohledem na situaci však mnozí analytici tento termín zpochybňují a skeptičtější zprávy naznačují, že bude trvat přibližně 5 až 7 let, než se Apple Car skutečně začne vyrábět.