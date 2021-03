Nabít a vydesinfikovat: Test desinfekční nabíjecí na mobily Samsung UV

Že jsou mobilní telefony plné neviditelné špíny, je jasné a je to jasné už dlouhou dobu. Dotýkají se ucha, sahají na ně prsty, které zase přichází do kontaktu s kde čím. Mám ale dojem, že teprve současný pandemický stav má za následek velkou osvětu a výrobci na to pochopitelně reagují.

Samsung už nějakou dobu prodává univerzální čističku mobilů s bezdrátovým dobíjením, což je docela obyčejně vypadající bílá plastová krabice s USB-C portem v zadní části a jediným tlačítkem vepředu. Vyzkoušeli jsme, jak funguje.