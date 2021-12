Nabíječky by měly být povinnou výbavou všech mobilních zařízení, říkají čtenáři Živě

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali, jestli požadujete dodávané nabíječky u mobilů, tabletů, hodinek nebo notebooků. Výsledky byly hodně jednoznačné a opět i v rozporu s názory naší redakce.

Jen 18 % čtenářů Živě si dokáže představit, že by se mobilní elektronika dodávala zcela bez síťových zdrojů. Pro 11 % dotázaných je důležitá nabíječka jen u vybraných zařízení. Avšak rovnou 70 % ji chce vždy a všude. Jedno procento z vás nemají jasno nebo je jim téma lhostejné. Co konkrétního zaznělo v diskuzi?

Mobil jako auto

Velká část diskuze se točila kolem analogie s auty. „Mel byt zločin prodat neco co bez oznaceni neobsahuje vsechno potrebne příslušenství pro provoz. To je jako koupit si auto bez pneu a doufat, ze zakaznik je ma pripravene z minuleho auta,“ říká nekompromisně Pindulin.

Syslik oponuje: „Dost lidi dava (nejen tady) analogii s autem - kupoval jste nekdy nekdo auto v zime? K novymu autu se vzdycky dodavaji letni pneu. V nadrzi je typicky tolik benzinu, abyste dojeli k nejblizsi benzince. Ano, prodejce muze dat nejakej bonus - zimni kola a plnou nadrz, ale to dava prodejce a ne vyrobce.“

Klidně bez, ale se slevou

„Především by mělo existovat balení bez nabíječky a balení s nabíječkou za odlišnou cenu. Zaprvé jsem si stoprocentně jistý, že se snad s výjimkou nejlevnějších krámů do dvou tisíc absence nabíječky na ceně nijak neprojevuje. Jinak řečeno výrobce má na telefonu o kilo víc, zákazník nedostane nic a může ho tak akorát hřát pocit, že šetří životní prostředí, pokud nějakou nabíječku nemusí dokupovat.“

„A zadruhé – u těch značkových nabíječek je aspoň o něco menší pravděpodobnost, že to pošle přes kabel 240 voltů. Když tam ta nabíječka není, tak kdejaký jouda jde a koupí si za stejnou cenu, jako stojí ta značková nabíječka, nějaký přeznačený krám, který někdo importoval za dva dolary z Alibaby. Radši nemyslet na to, kolik tady běhá takových nabíječek, které ČOIce utekly,“ uvádí Adam Vágner.

Josef Vymětalík by navíc chtěl levnější nabíječky při nákupu spolu se zařízením: „Za mě by to mělo být tak, že u mobilů v základním balení bez nabíječky a bez kabelu, ale s možností si to jednotlivě dokoupit za zvýhodněnou cenu poskytovanou jen při nákupu nového zařízení... U NTB zatím vždy s nabíječkou, protože stále není jednotný konektor...“