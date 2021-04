Nabíjecí „baterky“: Jak pečovat o akumulátory, aby dlouho vydržely

Telefon, chytré hodinky, notebook a třeba i akční kamera. To jsou všechno přístroje obsahující akumulátory, o které je potřeba se alespoň trochu starat.

Hned na začátek je nutné říct, že v obecné komunikaci je akumulátor a baterie prakticky synonymum, byť technicky nejde o totéž. Dovolím si tedy držet se zaběhlých slovních spojení a nepoužívat za každou cenu správný výraz, který by vás mohl zbytečně mást. Můžete to tedy brát i jako omluvu či výmluvu, že budu tyto termíny používat záměrně špatně.

Chemie je alfa a omega

Každý článek je tvořen dvěma (zpravidla, existují i hodně speciální výjimky) elektrodami: kladnou a zápornou. A obecně nějakým elektrolytem, což je prostředí mezi elektrodami – může to být vakuum, plyn, nějaká kapalina (třeba „kyselina“ v autobaterii), ale nejčastěji už je to nějaká látka nejvíce připomínající gel.

Řízená chemická reakce dovolí ze článku odebírat proud, přičemž pokud jde o primární článek, je reakce přirozeně nevratná. U sekundárních (nabíjecích) článků je reakce do jisté míry obousměrná, tedy že se při dodání elektrického proudu chemické vazby rozbijí a vrátí se do původního stavu. Z logiky věci vyplývá, proč se akumulátory opotřebovávají: chemická reakce na jednu nebo druhou stranu nikdy neproběhne na 100 %.

Je to jako udělat z horského potůčku destilovanou vodu a pak se ji ze získaného vodního kamene pokusit zpět mineralizovat. U obou typů článků je velmi důležité používat jednotlivé komponenty v co nejvyšší kvalitě, tedy s minimem prvků a sloučenin, které tu nemají co dělat. Tyto parazitní součásti totiž pochopitelně ovlivňují chemickou reakci, mohou vytvářet další nežádoucí sloučeniny atd. Čím je materiál čistější, tím je chemická reakce předvídatelnější a u nabíjecích článků snese i více opakování.