Nabídka Start ve Windows 11 nevyhovuje ani novému šéfovi vývoje. Chce, aby byla zase skvělá

V září z Microsoftu odešel Panos Panay, takže se Windows dostaly do rukou nového managementu. Ten zvažuje, jak upravit trajektorii vývoje a vydávání. Dá se čekat, že se výměna projeví také na uživatelském zážitku. Kromě dříve zmíněného důrazu na AI se téměř jistě dočkáme úprav nabídky Start.

Může se to zdát zjevné a nevyhnutelné. Jenže teď neteoretizujeme, protože v debatě na X se hlava týmu Windows & Web Experiences vyjádřila jasně. Mikhail Parakhin poslední den v prosinci vyhlásil anketu, kde se ptá, do kterého z frameworků má vývojový tým operačního systému v roce 2024 investovat nejvíce.

To pro nás příliš zajímavé není a anketa není zavazující. Pod příspěvkem se však sešlo několik připomínek k Windows 11, na které Parakhin zareagoval. Jeden z nich kritizuje nabídku Start v tom, že přehled všech nainstalovaných programů je dostupný pod samostatným tlačítkem, což vyžaduje další klepnutí.



Nabídku Start v Jedenáctkách si přizpůsobíte jen minimálně

Parakhin tvrdí, že ho to také štve. V reakci parafrázuje slavné heslo z Trumpovy prezidentské kampaně, když píše, že je potřeba nabídku Start znovu učinit skvělou – „we need to make Start menu great again“. Start patří k nejkontroverznějším novinkám Windows 11. Konzistentně ji kritizuji od prvního vydání a rozpačitého přijetí se nedočkala jen ode mne.

V krátkosti připomenu, že Jedenáctky se zbavily aktivních dlaždic, jen aby vytvořily konkurenční Start pro widgety. Na některých místech možnosti přizpůsobení systému přibývají, současná nabídka Start je oproti tomu zoufale statická, ačkoli to se už trochu zlepšilo – můžete si vybrat ze tří rozložení a můžete v ní tvořit složky.

Po všech předcházejících podobách Startu není srozumitelné, proč nabídka Start ve Windows 11 vypadá právě tak, jak vypadá. Působí to spíše jako inovace pro inovaci. Tedy aby se něco změnilo, aby se ospravedlnilo, že se tenhle operační systém jmenuje jinak. Start v Desítkách poskytuje znatelně větší flexibilitu.

Další kritika míří k přihlašovací obrazovce. Aktuální čas a datum se zobrazují na zamykací obrazovce. Když tuhle obrazovku byť nedopatřením přeskočíte, tak se skryjí. Dále vidíte jen informace o uživatelském účtu a většinou pole pro zadání hesla nebo PINu.

I tohle by chtěl Parakhin napravit, protože ho to prý také štve. Jestli svoje sliby splní, uvidíme. Těžko říct, jestli stihne během následujících měsíců upravit Windows 11 23H2, nebo se změn dočká až další hlavní verze na podzim. Přinejmenším si z komunikace můžeme odnést, že se management zajímá o názor komunity. To se při vývoji Windows 11 dříve moc nedělo.

Ještě poznámka k personáliím, které mohou být matoucí. Yusuf Mehdi teď vede mj. Windows, ale ve smyslu byznysu. Parakhin šéfuje vývoji systému, věnuje se uživatelským zážitkům. Ona z nich přitom bývají zkratkovitě označování jako šéfové Windows.

Zdroje: Mikhail Parakhin / X (1, 2)