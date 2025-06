Nabídka Otevřít v programu ve Windows 11 vám navrhne aplikace, které nemáte nainstalované

Windows 11 vám na dalším místě navrhnou programy, které byste mohli použít. Podobné návrhy můžete znát z nabídky Start, ale Microsoft našel další místo, kde by se mohly zobrazovat. Míří do nabídky Otevřít v programu.

S ní jste se jistě někdy setkali. Slouží k tomu abyste si vybrali program, v němž se soubor otevře. Hodí se v případě, kdy nechcete použít výchozí program, který je s daným typem souboru asociovaný.

Zobrazení reklam na tomto místě dává smysl v tom, že vám najdou alternativní nástroj. Řekněme, že chcete otevřít dokument ve formátu ODT, ale nevíte, jak ho otevřít. Nabídka by vám tím pádem mohla úspěšně napovědět, že si máte stáhnout třeba LibreOffice nebo OnlyOffice. Záležet bude na tom, jak kvalitní návrhy budou.



Návrhy se odkážou do Storu

Microsoft funkci testuje v kanále Beta, zavádí ji do Windows 11 Insider Preview build 26120.4161. V tuto chvíli pouze víme, že návrhy budou odkazovat do Storu. Prozradí to jednak ikona vedle návrhu, jednak textový popisek. Již delší dobu se ve stabilních Jedenáctkách v nabídce nachází povel Hledat v obchodě Microsoft Store. Zdá se, že ji konkrétní návrhy nahradí.

Kdybyste nechtěli čekat, až vám Windows Update funkci aktivuje, k životu ji přivedete nástrojem Vivetool. Aktivujte funkce č. 55805655 a 41118774, radí leaker @phantomofearth.