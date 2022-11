Na Živě zjednodušíme registrace. Takhle se to potom projeví v diskuzích

Je to jen taková provozní změna a tuto zprávu asi můžete klidně ignorovat. Možná ani nepoznáte, že se něco změnilo. Na Živě se ale chystáme zjednodušit registrace a zrušíme nějaké věci, na které jsme byli zvyklí.

Ale od začátku

Nad Živě a dalšími weby, které používají stejný redakční systém, stojí tzv. Klub. To je uživatelská databáze, kde si můžete upravovat svůj profil, k tomu ale řídí i práva uživatelů, moderování a bany, předplatné Premium a další věci.

Na Živě se ale už dávno nepřihlašujete přes Klub. Celé vydavatelství Czech News Center používá centrální uživatelskou databázi a přihlašování přes Můj účet. Náš Klub ale zejména kvůli zmíněnému řízení práv zůstává jako jedna z mezivrstev. Weby jako Živě ho potřebují.

Je to ale komplikace. Na backendu nevadí, s tím si poradíme, ale návštěvníky po registraci v Mém účtu teď přesměrujeme do Klubu a nutíme vyplnit další dost komplikovaný formulář.



To je on, tedy pouze vršek formuláře

Takže to teď zjednodušíme, aby byl Klub úplně neviditelná mezivrstva. Nebudeme po vás chtít další údaje, bude stačit to, co zadáte do Mého účtu. S jednou výjimkou: Živě potřebuje znát přezdívku, se kterou Můj účet neumí pracovat.

Po registraci proto ukážeme rámeček s jedním polem, kde buď bude stačit potvrdit vygenerovanou přezdívku, nebo si zvolit jinou.



Pracovní verze dialogu pro potvrzení přezdívky. Pracujeme navíc na tom, aby se v některých případech vůbec nemusel ukázat

Jak se to dotkne vás?

Dlouhý úvod byl potřeba, abychom vysvětlili, co se bude dít a proč. Jestli už na Živě jste a máte účet, nová registrace vás nemusí zajímat. Ale změny se vás i tak dotknou. Některé už proběhly: v diskuzích už u příspěvků nenajdete podpis, odkazy na weby a sociální sítě, na e-mail…

Půjde to ještě trochu dál. Dříve jsme na Živě nabízeli diskutovat pod plným jménem, kdy jste měli v diskuzích plný profil, nebo pod přezdívkou, kdy byl trochu méně výrazný. Zobrazení se už teď neliší, nastavení u uživatelů ale zůstává. A my nemůžeme těm, kteří se rozhodli ukazovat jen přezdívku, najednou zobrazit jméno.

Takže to bude vypadat takto:

Nové registrace: V diskuzích se ukážou vždy jako Jméno Příjmení (Přezdívka).

V diskuzích se ukážou vždy jako Jméno Příjmení (Přezdívka). Staré registrace s nastavením Diskutovat anonymně: Žádná změna, v diskuzi se ukáže pouze přezdívka.

Žádná změna, v diskuzi se ukáže pouze přezdívka. Staré registrace s plným profilem: Žádná změna, v diskuzi se ukáže jméno a příjmení (bez přezdívky).

Žádná změna, v diskuzi se ukáže jméno a příjmení (bez přezdívky). Staré registrace s plným profilem a nastaveným zobrazováním přezdívky: Žádná změna, v diskuzi se ukáže jméno a příjmení, v závorce přezdívka.

Co se tedy mění, když všechno zůstává stejné? To, že nastavení nebude možné změnit. Jakmile Klub zneviditelníme, nedostanete se už k formuláři, ve kterém teď tyto volby můžete nastavovat. (Když se nám potom individuálně ozvete, my to samozřejmě budeme umět upravit v databázi.)

Takže kdybyste chtěli něco změnit, je dobrý nápad udělat to teď. Klikněte na svůj avatar v pravém horním rohu, z nabídky vyberte Upravit profil. Ve formuláři v Klubu jde o dvě zatržítka: Diskutovat anonymně a V diskuzích zobrazovat také přezdívku. Jak to nastavíte, tak to po změně zůstane.

Kdy to celé proběhne? Zatím ještě testujeme, ale už to nebude dlouho trvat. Klub skryjeme začátkem prosince.

Asi to opravdu stačilo ignorovat, že?