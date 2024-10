Na YouTube si rychlost přehrávání nastavíte v jemnějších krocích, přijde časovač spánku a další funkce

Google oznámil, že na YouTube v prohlížeči, mobilech a TV dorazí přes dvě desítky novinek a úprav, které mají usnadnit přehrávání videí. V mobilních aplikacích například půjde měnit velikost a pozici minipřehrávače, v němž běží video, zatímco na YouTubu děláte další věci.

Dorazí jemnější nastavení rychlosti přehrávání. Standardně se volí ve čtvrtinových krocích od 0,25× po 2×, nově to půjde v násobcích po 0,05. Funkce už je na webu, v aplikacích zatím nikoliv.

V mobilní aplikaci se objeví časovač spánku. Kdo si videa pouští v posteli a nechce, aby mu pak omylem přehrávač běžel celou noc, nastaví si automatické vypnutí. Časovač bude možné nastavit na 10, 15, 20, 30, 45 nebo 60 minut, případně se také přehrávač může vypnout na konci videa.

Google chce také více rozšířit automatický dabing tvořený umělou inteligencí. Novinku testuje od loňska, ale na rozdíl od automaticky generovaných (a překládaných) titulků na ni téměř nenarazíte. Automatické dabování by mělo v nadcházejících měsících dorazit do španělštiny, portugalštiny, italštiny a francouzštiny, které půjde v obou směrech vyměnit s angličtinou. Anglický originál tak robot namluví do španělštiny, případně původně španělské video převede do angličtiny.

Google slibuje, že se bude přidávat i další jazyky. Dabing je nicméně nadále funkce určená výhradně tvůrcům, ti jej musí u videí nastavit. Uživatelé si jej sami zapnout nemohou.

YouTube zmiňuje i další novinky, například: