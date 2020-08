Na Windows spustíte aplikace z Androidu. Na dálku díky Samsungu a aplikaci Váš telefon

Microsoft dlouhodobě spolupracuje se Samsungem a nejen, že přináší své aplikace na zařízení této značky, umožňuje ale i vzdálené ovládání těchto telefonů skrze aplikaci Váš telefon. To se nyní rozšiřuje a nově je možné dokonce jednotlivé aplikace spouštět samostatně.

Na počátku vývoje Windows 10 Microsoft uvažoval, že by dokázaly spustit aplikace určené pro Android, čímž by ještě více rozšířil počet aplikací, které lze na Windows používat, a zároveň by pomohl tabletům – softwaru uzpůsobeného pro dotykové ovládání není mnoho. Ve finále ale z tohoto pokusu sešlo i kvůli špatnému výkonu a dalším problémům. Nyní se ale bývalý sen Microsoftu plní, byť oklikou a v jiné formě.



Takto vypadají aplikace z Androidu na Windows.

Společně s novou aktualizací pro Windows Insidery totiž přichází možnost vzdáleně spouštět aplikace, které máte na telefonu. Ty navíc běží v samostatném okně a počítá se i s podporou multitaskingu. Zástupce si poté můžete dát na plochu či připnout na lištu. Díky tomu tak bude snadné odpovědět na zprávu či provést jakýkoliv jiný úkon z telefonu. Tedy, skoro.

Bohužel má tohle řešení několik háčků – prozatím, stejně jako předchozí zrcadlení obrazovky, je funkce omezená na konkrétní telefony, přičemž všechny jsou aktuálně od Samsungu. To ale dává smysl – aby mohl Microsoft tuto funkci přinést, bylo by nutné zasahovat do samotného systému telefonu, což Samsung provedl za něj. Sám totiž nabízí platformu Dex, skrze kterou je možné telefon připojit k monitoru a ovládat jej téměř jako běžný počítač. Další omezení spočívá v samotných aplikacích – ne všechny musí fungovat korektně, což se týká hlavně her či těch, které blokují odesílání obrazovky.

Novinka je aktuálně dostupná pro uživatele v programu Windows Insider a šíří se postupně. Možnost spouštění aplikací zároveň by měla přijít v následujících měsících.