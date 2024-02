Na vesnicích dýcháme špinavější vzduch než ve městech. Mohou za to kotle (Podcast Živě Speciál)

Pozvání do Podcastu Živě přijal Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně. Šest let v instituci zkoumá, co dýcháme. Vyvrací mýty týkající se ovzduší a popularizuje ochranu životního prostředí. Jakub Čížek v rozhovoru s vědcem zjišťuje, jakým častým mýtům věříme.

Věděli jste například, že vzduch ve městě je často čistší než vzduch na vesnici? Mohou za to kotle a kamna na tuhá paliva. V rozhovoru Brzezina vysvětluje problematiku kvality ovzduší v Česku i v Evropě, rozebírá škodlivost částic vzniklých při spalovacím procesu a nastiňuje, proč bouchání pyrotechniky není dobré. Zvlášť té nelegální.

Mimochodem, kdybyste si chtěli přečíst zmíněnou knihu Mýty a fakta: O počasí, vodě a ovzduší, najdete ji ve webové verzi na info.chmi.cz/myty.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

03:12 – Kde je vzduch znečištěný nejvíc

07:35 – Znečištění (z) domácností

13:43 – Ovzduší nad Evropou

16:53 – Ohňostroje zplodin

22:56 – ČHMÚ nabízí surová data

