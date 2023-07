Na velikosti záleží! Test 15" notebooku Apple Macbook Air M2

MacBook Air byl vždy skvělým nástrojem pro každodenní cestovatele. Novinka s větším displejem vás vyzve k seriózní práci.

Když se v roce 1997 vrátil Steve Jobs do Applu, první, co udělal, bylo ořezání košaté nabídky produktů Applu. Za jeho vlády se sice pestrost produktů zásadně rozšířila, stále však panoval určitý pořádek. Od jeho odchodu ale nabídka zase bobtná nejen do šířky – dlouho v ní zůstávají i starší generace, které měly být dávno vyprodány a zapomenuty.

V hlavní roli displej

Příkladem onoho rozšíření je aktuál­ně i nový MacBook Air, kterému vlastně „jen“ narostl displej, a to o dva palce na finálních 15,3". S tím se zvýšilo i rozlišení, z původních 2 560 × 1 664 px u 13" modelu na 2 880 × 1 864 px, při zachování poměru stran 16 : 10.

Na papíře nejde o velká čísla, nicméně v praxi je rozdíl znatelný. Konečně se dá na Airu s přimhouřením oka pracovat ve dvou oknech současně. Samozřejmě zde nezobrazíte dvě plnohodnotné stránky, nicméně sloupec s textem a Word, Excel či další prohlížeč zvládnete. Nemůžete-li se rozhodnout mezi menším a větším Airem, pak právě toto je tím správným dělítkem. Pokud ve dvou oknech současně nikdy nepracujete, klidně zvolte menší stroj.



Zpracování je excelentní, celohliníkové tělo dodává pevnost i ve větším, 15" rozměru

Z pohledu parametrů nečekejte zázraky, jde o IPS s obnovovací frekvencí 60 Hz a barevným gamutem v rozsahu P3, maximální jas jsem naměřil těsně pod udávanou hranicí 500 nitů. S čím se stále nemohu smířit, je výřez „notch“ v horní liště. Ač je displej větší, a tím má více prostoru i ona lišta, jde o zcela zbytečný designový výstřelek. Technicky to určitě šlo zvládnout lépe.

S nárůstem displeje samozřejmě dospěl i samotný notebook, avšak pouze v půdorysných rozměrech, výška 1,1 cm (bez gumových nožiček) zůstává stejná. Přibral nezanedbatelných 300 g, což už při každodenním nošení na rameni pocítíte. Excelentní je pevnost notebooku: hliníkové tělo, frézované z jednoho kusu, nenachází v PC světě konkurenci.

15" Air jsme vzali také před kameru:

Klávesnice a skvělý touchpad

Po otevření vás přivítá stejná klávesnice jako u menšího modelu, tedy bez numerického bloku. Klávesnici patří jen slova chvály, má jemný a velmi tichý chod, nízký zdvih a je naprosto přesná. Bílé rovnoměrné podsvícení zbytečně neruší. V pravém zapínacím tlačítku je umístěna čtečka otisku prstů.



Jemná, tichá klávesnice s perfektním chodem si pisálci oblíbí. Podsvícení je hezky rovnoměrné a nenásilné