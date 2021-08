Na veletrh CES 2022 bude povolen vstup jen očkovaným. Platí to pro návštěvníky i vystavovatele

Asociace spotřebitelských technologií (CTA), která je provozovatelem každoročního veletrhu spotřební elektroniky CES, oznámila návrat do Las Vegas. Zatímco letošní ročník proběhl kvůli pandemii onemocnění covid-19 výhradně v digitální formě, v příštím roce se má vše vrátit do starých kolejí.

Aktuální tisková zpráva hned v titulku ohlašuje, že pro účast na CES 2022 bude nutný doklad o prodělaném očkování proti covidu-19. Prezident a generální ředitel CTA Gary Shapiro uvedl, že na základě současných vědeckých poznatků chápou vakcíny jako nejlepší naději na zastavení šíření viru.

Na CES jen s očkováním

„Všichni se podílíme na ukončení pandemie tím, že podporujeme očkování a zavádíme odpovídající bezpečnostní protokoly. Svou odpovědnost přebíráme tím, že pro účast na veletrhu CES 2022 v Las Vegas vyžadujeme doklad o očkování,“ uvedl Shapiro. Mezi další povinnosti bude patřit nošení roušek a dodržování rozestupů.

CTA rovněž zvažuje možnost akceptování dokladů o pozitivním testu na protilátky jako alternativy s tím, že další informace v této oblasti sdělí později. Tisková zpráva neuvádí, které typy vakcín budou akceptovány. Stejně tak nevíme, zda budou existovat nějaké výjimky pro osoby se zdravotním stavem, který jim brání v očkování.

CES 2022 se bude konat od 5. do 8. ledna 2022 v nevadském největším městě Las Vegas. První dva dny – tedy pondělí 3. ledna a úterý 4. ledna – jsou definovány jako oficiální dny pro média a vstup je povolen jen novinářům. CTA očekává, že se veletrhu zúčastní více než tisíc společností – od startupů až po renomované značky.

Nové kategorie

Na veletrhu budou představeny nové kategorie, které ukazují vývoj v odvětvích, jako jsou vesmírné či potravinářské technologie nebo NFT. Přehlídka upozorní na pokroky v oblasti umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality, her a výpočetní techniky, digitálního zdraví, automobilového průmyslu a dopravy, domácí zábavy, chytré domácnosti a dalších.

Jak jsme se již mnohokrát přesvědčili, pandemické směrnice se mohou změnit doslova během okamžiku. Do začátku veletrhu CES 2022 zbývají ještě více než čtyři měsíce a do té doby může situace vypadat úplně jinak – v dobrém i zlém. Zájemcům bychom s rezervací letenek a hotelových pokojů doporučili počkat až na období blížící se lednu.

Pro ty, kteří se do Las Vegas nemohou vypravit osobně, připraví provozovatel opět digitální akci, která bude probíhat souběžně s normálním programem. Ta by měla od 5. do 8. ledna přinášet to nejzajímavější, co bude na veletrhu k vidění i slyšení.