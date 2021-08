Na Twitter se nově lze registrovat i přihlásit účtem od Googlu nebo Applu

Sociální síť Twitter přidává možnost přihlašování prostřednictvím ověření třetími stranami. Konkrétně je nově možné pro tyto účely využívat účty Google a Apple. Novinku oznámil účet Twitter Support s tím, že účet Google lze použít v mobilní aplikaci i na webu, Apple ID zatím jen v aplikaci pro iOS, ale brzy má být tato možnost dostupná i na webu.

Twitter také umožňuje propojit stávající účet s účtem Apple nebo Google, podmínkou však je, aby původní účet používal stejnou e-mailovou adresu. Uživatelé se tak mohou přihlašovat bez nutnosti zadávání uživatelského jména a hesla.

Přihlašování účty Google a Apple

Tato funkce se poprvé objevila v červencové beta verzi a nyní je postupně uvolňována mezi uživatele stabilního sestavení. Dle zkušeností těch, kteří již měli možnost vyzkoušet přihlašování pomocí Googlu, se na Twitter dokonce přenese profilový obrázek používaný pro účet Google.

Ověřování prostřednictvím třetích stran bude možné používat nejen pro přihlašování k již existujícím účtům, ale také při vytváření nových účtů. V tuto chvíli však není zřejmé, jak bude řešeno přihlašování k webům a službám, nabízejícím ověření přes účet Twitter.

Je to sice jen drobná aktualizace, nicméně může ušetřit nutnost pamatovat si další heslo. Na jedné straně je používání přihlašovacího tlačítka nesporně pohodlné, ale je důležité zvážit i s tím související otázky ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů.

Twitter nemohl Apple vynechat

Není náhoda, že Twitter spouští přihlašování pomocí Google a Apple ve stejnou dobu. Podmínky Apple App Store totiž striktně vyžadují, aby aplikace nabízely účet Apple jako možnost, pokud umožňují přihlašování pomocí dalších třetích stran. V pokynech je doporučení, že by jeho tlačítko mělo být „stejně velké nebo větší“ než ostatní přihlašovací tlačítka.

Podmínky Applu doslova říkají: „Aplikace, které k nastavení nebo ověření primárního účtu uživatele používají přihlašovací službu třetí strany nebo sociální službu (například Facebook Login, Google Sign-In, Sign in with Twitter, Sign In with LinkedIn, Login with Amazon nebo WeChat Login), musí jako rovnocennou možnost nabízet také Přihlášení přes Apple.“

Chcete-li využívat funkci Přihlášení přes Apple, pak musíte používat dvoufaktorové ověřování a být pod tímto Apple ID přihlášeni ke službě iCloud. Apple tuto platformu poprvé představil na konferenci WWDC 2019 a propagoval ji jako způsob přihlašování do aplikací a služeb bez sledování uživatelů.