Na trh míří první kabel USB-C, kterým projde 240 W. Jen jej zatím nikde nevyužijete

Je to rok, co organizace USB-IF vydala specifikace USB-C v2.1, které dovolují skrz kabely se stejnojmenným konektorem přenášet mnohem více energie. Původní Power Delivery s maximálním výstupem 100 W (20 V, 5A) rozšířila technologie Extended Power Range na 240 W (48 V, 5A). Dosud ale chyběly produkty, které by si s aktualizovaným rozhraním poradily.

Mlčení jako první prolomila nizozemská společnost Club 3D specializující se na kabely, rozbočovače a dokovací stanice. Uvedla tři kabely, kterými již 240 W může bezpečně proudit. Dva dvoumetrové se liší přenosovými rychlostmi, jeden zvládá jen USB 2.0 (480 Mb/s), druhý pak USB4 Gen 2×2 (20 Gb/s). Třetí kabel podporuje nejrychlejší USB4 Gen 3×2 (40 Gb/s), ale má už pouze metr na délku.

Plný potenciál kabelů však zatím nikde nevyužijete, protože jednak chybí stejně výkonné napájecí adaptéry a jednak i koncová zařízení, technologie typicky zamíří do výkonných a herních notebooků. Ty všechny zatím využijí leda 100 W, a pokud výrobce slibuje víc, používá nějakou proprietární technologii. Na trhu pak už jsou i 200W nabíječky, jenže ty vysoký výkon využijí k napájení více zařízení současně, na jedno rozhraní umí poslat zase nanejvýš 100 W.

Zdroj: Club 3D via The Verge