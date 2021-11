Na toto dávejte pozor: na snadný návrat z Windows 11 na původní Windows 10 máte jen deset dní

Aktualizovali jste operační systém z Windows 10 na Windows 11, ale nejste s novinkou z nějakého důvodu spokojení? V takovém případě existuje poměrně snadná cesta zpět. Podmínkou je, že musíte jednat rychle – konkrétně do deseti dní.

Nejnovější operační systém od Microsoftu – Windows 11 – se v průběhu října začal postupně rozšiřovat na kompatibilní zařízení. Instalace nové verze je pouze nabízena, ale neinstaluje se automaticky – uživatel se musí výslovně rozhodnout pro upgrade. Pro všechny uživatele bude aktualizace k dispozici až v roce 2022, ale nedočkavci mají způsoby, jak čekání přeskočit.

Co když vám Windows 11 nevyhovují?

Nová verze operačního systému má proti Windows 10 několik nových praktických funkcí a vylepšení, ale pokud si nejste upgradem jisti, nemusíte Windows 11 instalovat hned. Na rozhodnutí máte čas vlastně až do roku 2025, kdy skončí podpora Windows 10.

Pokud se rozhodnete a nainstalujete si aktualizaci na Windows 11, a pak toho budete z nějakého důvodu litovat, existuje poměrně snadná cesta zpátky. Tedy pokud budete jednat rychle. Od okamžiku stažení a instalace budete mít po dobu deseti dní možnost vrátit se na Windows 10.

Veškeré informace uložené v počítači se v takovém případě automaticky promítnou do systému Windows 10, takže se nemusíte obávat, že by vám zmizely nějaké soubory nebo (většina) aplikací. Pokud vám desetidenní limit zní jako novinka, pak je to patrně proto, že Windows 10 byly původně uvedeny na trh se třicetidenním oknem pro snadné vrácení.

Jak se vrátit zpět na Windows 10?

Jestliže se v rámci deseti dnů od instalace Windows 11 rozhodnete, že Desítky byly lepší, můžete se na ně vrátit tak, že v nabídce Start půjdete do Nastavení, zde budete pokračovat do Windows Update-Rozšířené možnosti-Obnovení a zvolíte možnost Předchozí verze Windows.

Uvedený postup neplatí pro uživatele, kteří aktualizaci na Windows 11 získali v rámci testovacího programu Windows Insider. Funguje pouze v případě, kdy byl upgrade nabídnut systémem Windows Update, protože počítač měl správný procesor, čip TPM a splňoval všechny další požadavky.

Po uplynutí deseti dní se také můžete vrátit k Windows 10, ale bude to výrazně složitější: budete muset zálohovat data a provést čistou instalaci systému. Případně, pokud máte zálohu systému před instalací Windows 11, což rozhodně doporučujeme, můžete provést obnovu z ní.

Za tip na tento článek děkujeme čtenáři Janu Kocmánkovi.