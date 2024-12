Na Sněžku i na severní pól. Starlink prodává batoh, do kterého se vejde kompletní satelitní internet

Starlink na svůj eshop přidává zajímavé příslušenství – Starlink Backpack. Je to batoh, do kterého se vejde všechno, co potřebujete k práci na internetu v terénu – set Starlink Standard včetně antény, router Gen 3, napájecí zdroj, kabel o délce 5 metrů a je tu i velká kapsa na až 16" notebook.

SpaceX/Starlink jej posílá pouze v domovských USA, stojí 199 dolarů. Dám vám i odkaz, ale pravděpodobně vám k ničemu nebude, na produktovou stránku se dostanou pouze registrovaní zákazníci:

https://shop.starlink.com/products/us-consumer-backpack-gen3

Starlink poskytl jen jediný obrázek, ale Sawyer Merritt, specialista na Muskovy firmy, už batoh má a udělal krátký unboxing: