Na rozložení QWERTY se nejlépe píše česky. Ale pro češtinu je QWERTZ výhodnější. Tady to spočítali

I když standardní rozložení české klávesnice je historicky QWERTZ, mnozí používají v zahraničí běžnější QWERTY. A obě skupiny často nedají na svůj zvyk dopustit. Zastánci obou přístupů teď získávají nový argument, spor to ale nevyřeší:

Na rozložení QWERTY se píše česky nejlépe ze čtrnácti srovnávaných jazyků. Pro češtinu je ale i tak ještě výhodnější QWERTZ.

Čeština na QWERTY lepší než angličtina

První závěr spočítal Anders Sundell z univerzity ve švédském Göteborgu a výsledek publikoval na Twitteru. Pro každý ze čtrnácti světových jazyků, mezi které zařadil i češtinu, zjistil frekvenci písmen (jejich četnost v jazyku). Podle toho, jak jsou na klávesnici QWERTY daleko od základní polohy rukou s ukazováky na F a J, přiřadil písmenům trestné body.



Znaky, které jsou nejblíž základní poloze F a J, mají nejméně trestných bodů

Výsledkem je číslo, které vyjadřuje, jak je průměrný znak v jednotlivých jazycích průměrně daleko od základní polohy rukou. Čeština se ocitla na prvním místě s hodnocením 1,48. Angličtina, pro kterou je toto rozložení standardní, skončila v hodnocení čtrnácti jazyků až pátá.



Skóre českých znaků na klávesnici QWERTY

Pořadí hodnocených jazyků podle vhodnosti rozložení QWERTY:

Čeština: 1,48

Dánština: 1,55

Nizozemština: 1,56

Němčina: 1,56

Angličtina: 1,57

Švédština: 1,61

Finština: 1,65

Islandština: 1,67

Italština: 1,71

Turečtina: 1,72

Francouzština: 1,79

Španělština: 1,82

Polština: 1,88

Portugalština: 1,9

QWERTZ je stejně výhodnější

Kdyby Anders udělal stejný výpočet pro naše standardní rozložení QWERTZ, vyšla by češtině ještě lepší známka. V českém textu má totiž znak Z frekvenci přibližně 2,2 %, zatímco Y se používá méně často, zhruba s frekvencí 1,9 %.

U QWERTY má tedy častější znak Z horší skóre 3 a méně časté Y skóre 2. U rozložení QWERTZ by to bylo naopak, celkový výsledek by proto byl u češtiny lepší než u QWERTY.

V článku Vy a počítač jsme se v dubnu ptali, jaké rozložení klávesnice používáte. V anketě z 54 % zvítězilo rozložení QWERTY.