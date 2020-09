Na Raspberry Pi 4 si můžete díky optimalizaci skvěle zahrát první Half-Life

První Half-Life od společnosti Valve byl bezpochyby revoluční hrou v mnoha směrech a tato legenda dodnes patří mezi nejlepší hry v historii. Half-Life ale stále žije a tentokrát se dostává i na minipočítač na destičce – Raspberry Pi 4.

Díky projektu PiKISS si můžete snadno zahrát spoustu starších her přímo na Raspberry Pi 4 a nově dokonce i Half-Life nebo Quake. Program umožňuje snadné automatické stažení všech potřebných konfiguračních souborů a skriptů, aby hra běžela co nejlépe.

Musíte ale samozřejmě mít k dispozici originální hru, ať už klasickou verzi z CD nebo verzi ze Steamu. Dle prvních testů Hal-Life jede na Raspberry Pi 4 velmi slušně – kolem 70 snímků za sekundu.

Mezi dalšími podporovanými hrami je například Diablo 2, Blood, Quake 2, Hurrican, Alien versus Predator, Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter, The Elder Scroll: Morrowind nebo Quake 3 Arena s podporou rozhraní Vulkan a texturami s vyšším rozlišením.