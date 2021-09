Na pořádek v Singapuru dohlédnou roboti Xavier. Zkontrolují i covidová opatření

O jihovýchodních asijských zemích je dlouho známo, že mají rádi monitoring svých občanů i za cenu mírného porušení osobních svobod. Singapur, který je prošpikovaný bezpečnostními kamerami, není výjimkou. Dokonce chce zajít ještě dál, na pořádek v ulicích budou dohlížet roboti jménem Xavier. Stát od nich očekává i kontrolování covidových restrikcí, které aktuálně plánuje zpřísnit.

Roboti vzešli z projektu jménem HTX, za kterým stojí pět singapurských úřadů, včetně vládní technologické agentury a ministerstva dopravy. Výsledné mašiny vypadají jako vysoké krabice na dvou terénních kolečkách, obohacené dotykovou obrazovkou, senzory a 360stupňovou kameru schopnou vidění i ve zhoršeném světle. Žel, Singapur v prohlášení příliš technických údajů neprozrazuje, jen zmiňuje, že roboti se dokážou pohybovat autonomně a zvládnou překonat širokou škálu terénů.

Zato se asijský městský stát rozepsal o tom, co Xavieři mají umět. V první fázi budou nasazení ve čtvrti Toa Payoh Central, kde do jisté míry zastoupí běžné policejní strážníky, kteří tak nebudou muset vykonávat obyčejné pochůzky. Jakmile roboti na problém narazí, automaticky kontaktují centrální středisko a pro občany na obrazovce zobrazí vysvětlující zprávu, co dělají špatně. Problém zvládnou identifikovat díky tomu, že roboti do svého ústředí kontinuálně vysílají stream, který v reálném čase analyzuje speciální algoritmus umělé inteligence.

Mezi chování, na které budou Xavieři upozorňovat, patří kouření na zakázaných místech, nelegální pouliční prodej, špatné zaparkování bicyklů nebo nedovolené shromažďování. Momentálně se v Singapuru kvůli covidu nemůže setkávat více než pět lidí naráz a stát to velmi přísně kontroluje. Dokonce přemýšlí kvůli variantě delta o dalších opatřeních, k čemuž by se roboti více než hodili.

„Nasazení Xavierů ulehčí práci policistům, protože sníží pracovní sílu potřebnou pro pěší hlídky a zlepší efektivitu provozu,“ vysvětluje HTX hlavní výhody nových robotů.

