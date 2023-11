Na oddělení soukromého a pracovního života nepotřebujete dva prohlížeče. Zkuste kontejnery ve Firefoxu

Mnohdy používáme dva nebo více účtů v jedné online službě. Mícháme dohromady pracovní záležitosti se soukromými. Pokud chcete tyto a případné další své životy od sebe oddělit, nabízí se více možností. Možná nejelegantnější řešení nabízí Firefox.

Kdysi dávno prohlížeče řešení nenabízely vůbec. Někdy to tak řešíme tím, že máme vedle sebe nainstalovaných více prohlížečů. Některé prohlížeče, typicky nejpoužívanější Chrome, pak podporují uživatelské účty. V jednom prohlížeči tak máte od sebe zcela oddělené prostory.

Více relací v jednom okně

Firefox už v roce 2016 ukázal koncept kontejnerů, který slibuje hybridní řešení. Nepřepínáte se do jiného uživatelského účtu, pracujete tedy ve stejném okně, používáte stejné doplňky a máte zkrátka k dispozici pořád ten jeden prohlížeč, který jste si nastavili dle vlastních potřeb.

Panely ale mohou na pozadí žít v oddělených prostorech – kontejnerech. Prostředí kontejneru neopouští zejména cookies, dále vyrovnávací paměť, databáze a úložiště pro další soubory. Pro vás jsou to ale jen obyčejné panely s tím rozdílem, že jsou barevně vyznačené podle jejich příslušnosti.



Podržte tlačítko pro otevření panelu a ukáže se výběr kontejneru

Co to znamená v praxi? Z uživatelského pohledu si webové stránky nelezou do zelí, jako by byly interně oddělené zdí. To můžete využít například takhle:

Pokud máte jak osobní, tak pracovní účet ve stejné e-mailové službě, tak můžete používat oba účty souběžně. Klidně můžete mít oba panely otevřené vedle sebe.

Pokud budete sociální sítě používat ve vlastním kontejneru, nemohou sledovat jiné vaše aktivity na webu. Tedy aktivity provedené v jiných kontejnerech.

Potenciálně omezíte některé škodlivé aktivity.



Doplněk aktivuje kontejnery, které pak spravujete v nastavení prohlížeče

Jak se kontejnery používají?

Mozilla funkcionalitu podmiňuje instalací doplňku Firefox Multi-Account Containers. Jak to celé funguje v praxi? Po instalaci doplňku už můžete otevřít nový panel v některém z předpřipravených kontejnerů: osobní, pracovní, bankovnictví a nakupování. V případě potřeby vytvoříte další.



Mozilla předpřipravila čtyři základní kontejnery

Klepnutím na tlačítko se symbolem plus na řádku s panely otevřete standardní panel, když tlačítko chvilku podržíte, otevře se nabídka s kontejnery. Vyberte požadovanou položku a máte před sebou kontejnerový panel, který je barevně označený podle toho, jaký kontejner jste zvolili. Např. bankovnictví je zelené.

Kontejnerový panel otevřete také klepnutím pravým tlačítkem myši na tlačítko pro otevření panelu. Z téhle kontextové nabídky se dostane i do správy kontejnerů, která je přístupná rovněž standardně skrze Nastavení | Obecné | Panely.

Ukažme si praktický příklad, jak vedle sebe používat pracovní a osobní Gmail. Řekněme, že standardně chci pracovat spíše s osobním účtem. V běžném panelu bez podbarvení přejdu na adresu gmail.com a přihlásím se k osobnímu účtu. Pak si otevřu kontejnerový panel s oranžovým podbarvením, který je určený pro pracovní potřeby.



Takhle elegantně můžete přímo vedle provozovat např. firemní a osobní e-mailovou službu

V tomto oranžovém panelu zase přejdu na adresu gmail.com a přihlásím se, tentokrát do pracovního účtu. Obě prostředí fungují ve vlastním virtuálním prostoru, takže když pracuji v běžných (nepodbarvených) panelech, nacházím se v prostředí přihlášeném k osobnímu účtu Google. Používám osobní Gmail, Mapy, Dokumenty aj.

Oranžové panely si zase pamatují moje přihlášení k pracovnímu účtu. Oba mohu mít otevřené vedle sebe v jednom okně.

Tipy pro náročné

Pokud chcete, nabídka s kontejnery se můžete otevřít vždycky, když klepnete na tlačítko pro otevření panelu. V tom případě v nastavení kontejnerů (na adrese about:preferences#containers ) aktivujte předvolbu Zobrazit výběr kontejneru při klepnutí na tlačítko otevření nového panelu.

V nastavení dále přidáváte a rušíte kontejnery. Pro vytvoření nového kontejneru klepněte na Přidat kontejner a zadejte název, zvolte barvu a ikonu.



Tvořit můžete samozřejmě další kontejnery dle libosti

Méně nápadná, ale potenciálně nesmírně užitečná je možnost vždycky otevírat konkrétní webovou stránku ve vybraném kontejneru. Řekněme, že chci mít v odděleném prostoru Facebook, protože nechci, aby si mé ostatní surfování spojoval s přihlášeným účtem. Díky kontejnerům mu špehování ztížíte.



V hlavní nabídce doplňku (tlačítko se schovává v nabídce

Rozšíření) najdete mj. povel k seřazení otevřených panelů podle kontejnerů

Ve standardní panelu přejděte na web Facebooku, ale ještě se nepřihlašujte. Všimněte si tlačítka v adresním řádku, které je relativně výrazně díky trojici vybarvených čtverců. Doplňuje je šipka. Nachází se hned vedle hvězdy pro přidávání stránek do záložek (oblíbených položek, chcete-li). Klepnu na něj a v nabídce Vždy otevírat tento web… zvolím kontejner Sociální sítě, který jsem si připravil.



Chcete, aby se konkrétní web vždycky otevřel

ve vybraném kontejneru, jen co napíšete adresu? Zamiřte do této nabídky

Facebook se od té chvíle bude vždycky otevírat v tomto kontejneru. V něm budu přihlášený, zatímco do běžného surfování se přihlášení nepropíše. Jen při prvním otevření si prohlížeč vyžádá potvrzení, že se má takhle chovat, tak se nevylekejte.



Prohlížeč při první návštěvě požaduje potvrzení,

že se má web vždy otevřít ve vybraném kontejneru

Takhle můžete kontejnery používat s libovolnými weby. Je jen na vás, jak se zařídíte. Pokud chcete nějakou stránku silně izolovat, můžete v kontejneru otevírat pouze ji a žádnou další.



Stačilo napsat adresu a Facebook se automaticky otevřel ve vybraném kontejneru

Pozornost věnujte také hlavní nabídce doplňku, kterou vyvoláte z tlačítka standardně schovaného v nabídce Rozšíření. V něm mj. najdete příkaz, který seřadí všechny otevřené stránky právě podle kontejnerů. To může být užitečné ve chvíli, kdy v jednom okně otevřete mnoho stránek a nemálo z nich bude zařazeno do různých kontejnerů.