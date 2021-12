Na nové funkce ve Windows 11 nebudeme čekat celý rok. Doplňovat je mohou servisní aktualizace

Upgradovat Windows už budeme jen jednou do roka. Takový plán Microsoft představil v souvislosti s uvedením Windows 11. Neznamená to nutně, že se ale systém nových funkcí nedočká už dříve. Microsoft dokonce na svém blogu potvrdil, že to bude ten případ.

Na insiderském blogu uvádí, že nové funkce obsažené v testovacích sestaveních Windows se mohou objevit v některém z budoucích vydání. Distribuovány přitom mohou být formou jak kompletní aktualizace (tj. plnohodnotný upgrade), tak servisní aktualizace. Jako první na to upozornil Paul Thurrott.

Desítky jsme upgradovali dvakrát do roka, byť poslední regulérní upgrade představovala verze 2004. Pak následovaly další verze, které už jen přidávaly pár drobností do hotového produktu.

Formálně se stále jednalo o nového hlavní verze, tj. 20H2, 21H1 atd. To je důležité především z hlediska podpory – každé takové vydání má ode dne uvedení nastavenou životnost na minimálně 18 měsíců. Z technického hlediska tato vydání slouží jako ukázka, že servisními aktualizacemi lze dodávat nové funkce.

Nové funkce bez upgradu? Cest je více

Pakliže Microsoft do Windows 11 nové funkce doplní dříve než na podzim, kdy by měla vyjít verze 22H2, nebude to velké překvapení. Tezi, že servisní aktualizace pouze opravují chyby, Microsoft prolomil už několikrát. Zejména v půlce roku 2019 ve Windows 10 verze 1903 mírně upravil prostředí pro psaní digitálním perem (přes aktualizaci KB4505903).

Koncem téhož roku pak uvedl to, co potvrdil letos v prosinci. A sice že hotové nové funkce mohou být do Windows doručovány rovněž servisními aktualizacemi. Aby to nebylo tak jednoduché, rok na to začal experimentovat s formátem Feature Experience Packů. Skrze tyto balíčky může do Windows doplňovat funkce bez zásahu do jádra.

Instalace proběhne rychle a bezproblémově a vyřizuje ji opět Windows Update, byť se spekulovalo také o zapojení Microsoft Storu. Nedá se však říct, že by Microsoft Feature Experience Packy využíval ve velkém.

Každopádně teď bezpečně víme, že idea průběžného doplňování (menších) funkcí v průběhu roku není mrtvá ani v éře Windows 11. Redmondští už na zpětnou vazbu reagují a zlepšují mj. nabídku Start. Je pak otázka, jestli by její vylepšenou verzi byli schopní a zejména reálně ochotní doručit ještě před verzí 22H2.

