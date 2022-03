Na Netflix míří interaktivní kvízy. Nic v nich nevyhrajete, ale procvičíte znalosti 

Už dlouho je jasné, že Neflix se chce stát herní společností, nejen že do herních studií investuje, ale sám hry i vydává. Stále častěji také produkuje interaktivní obsah, který je někde na půl cesty mezi seriály a herním zážitkem. Spadá sem i jeho poslední počin, znalostní kvízy, které si budete moci na obrazovkách zahrát od dubna.

Netflix je nazval Trivia Quest a je to něco mezi animovaným AZ kvízem a Chcete být milionářem. Od 1. dubna se na streamovací platformě každý den objeví nová episoda kvízů, ve které bude 24 znalostních otázek, které můžete zodpovědět. Dostanete za to body, které potřebujete k poražení jakési zlé herní postavy.

Žádné reálné výhry tedy v Trivia Quest nejsou, jde hlavně o procvičení znalostí. Netflix slibuje, že otázky budou jak snadné, tak těžké, když je zvládnete zodpovědět, můžete se tím veřejně pochlubit, služba spoléhá i na jistý virální prvek. Trivia Quest bude dostupný ve všech chytrých zařízeních, které podporují interaktivní obsah Netflixu, takže i na televizích. O překladu zatím informace nejsou, počítejte pro jistotu jen s angličtinou.

Netflix také pro jistotu upozorňuje, že Trivia Quest je experiment a zatím neplánuje vytvářet podobné herní hříčky. Ale spíš jich bude více než méně, s ohledem na to, že firma jen před pár dny koupila studio Next Games, které stojí za herními adaptacemi The Walking Dead a Stranger Things.

Streamovací služba to také vnímá jako způsob, jak nalákat nové uživatele. Byť se jí loni podařilo představit několik hitů jako Squid Game, z hlediska růstu měla nejhorší období od roku 2015. Částečně proto, že jí sílí konkurence v podobě Disney+, HBO Max či Paramount+, kteří naopak rostou mohutně.