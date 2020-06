Na měsíc jsem opustil Google a potupně se zase vrátil zpět (komentář)

V uplynulých letech jsem vystřídal všechny možné desktopové i mobilní platformy. Měnil používané aplikace. Přecházel mezi sociálními sítěmi a chatovacími službami. Vytvořil nový primární e-mail. Vždy jsem si po čase dokázal zvyknout a v novém prostředí se naučit žít, i když to znamenalo dělat věci trochu jinak.

Existuje ale jedna stálice, která má nedotknutelné místo už skoro 20 let – vyhledávač od Googlu. Upřímně mě to děsí. Ne proto, že bych měl strach o své soukromí před největším slídilem na internetu. Google jsem si do života pustil dobrovolně a vím, čeho jsem se přitom vzdal. Děsí mě to, že jej musím používat, i kdybych nechtěl. Neexistuje alternativa, na kterou bych mohl plnohodnotně přejít.

V posledním měsíci jsem si na počítačích, mobilu i tabletu nastavil jako vyhledávač postupně Bing, Seznam a DuckDuckGo a doufal, že tenhle článek bude o tom, jak jsem se zbavil i poslední závislosti. Nešlo to. Stáhl jsem ocas a včera se poraženě opět vrátil ke „géčku“. Důvod jistě každého napadne – nikdo neumí hledat tak dobře jako Google. Pravda. Ale asi bych to měl trochu rozvést.

Relevance výsledků

Všechny alternativy vypadají plus minus podobně jako Google. Jejich výsledky mohu filtrovat na obrázky, videa, články… Dovolí mi používat operátory pro pokročilé hledání. Indexují české i zahraniční stránky. Jako uživatel se tak ani nemusím učit nic nového. Vždy jsem ale narazil na nějaké limity.



Co najdou na dotaz „5g o2“

Jen Google umí namixovat výsledky tak, jak si představuji. Že budou primárně v češtině a pak v angličtině). Že se nejdřív zobrazí důležité zdroje a co nejčerstvější výsledky. Ideální příklad, O2 tento týden spustilo 5G síť.

Na dotaz „5g o2“ uvidíme tohle:

Google: oficiální web operátora o síti páté generace, pak aktuální zpravodajství. Takhle si to představuji.

Bing: nejprve zahraniční zprávy o britském O2, pak oficiální český web, pak zase koktejl, co nechci.

Seznam: oficiální web a staré články proložené boxíkem s aktuálními zprávami.

DuckDuckGo: zprávy z ciziny a pak guláš českých a anglofonních webů.

Obecně mám pocit, že Bing hodně upřednostňuje anglicky psané zdroje a česky moc hledat neumí. U Seznamu je to přesně naopak. DuckDuckGo neumí pořádně ani jedno. Přestože nastavím region na Česko, už na první stránce mi klidně ukazuje i italské nebo belgické výsledky, přestože k tomu není důvod.



Na „vsničo má stedsková“ si Bing a DuckDuckGo vylámaly zuby

S tím souvisí i korekce překlepů. Google ji má perfektní, Seznam umí dobře opravovat chyby v češtině, ale Bing ani DuckDuckGo se o to ani nesnaží. Kupříkladu dotaz „vsničo má stedsková“ správně dešifrují jen Google se Seznamem.

Ďábel tkví v detailu

Obrázky hledají relativně dobře všechny služby, ale jen Bing má i vizuální vyhledávač a umí filtrovat dle licence. Seznamu pokročilé filtry úplně chybí. Na dotaz „iPhone 11“ očekávám, že nejdříve uvidím oficiální produktové fotky z webu Applu, případně z obchodů. Tak to ale dělá jen Google. U ostatních se na přední místa dostávají fotky z recenzí, náhledovky z YouTubu apod.



Vyhledávání obrázků

Základní operátory jako site, filetype, lang, -/not zvládají všechny, ale třeba jen Google umí mnou často používané before a after, kterými můžu výsledky filtrovat dle času.



Použití operátoru filetype

Hledám-li adresu, jen Seznam mi rovnou ukáže i minimapu. Bing nemá ani záložku s mapou, přestože Microsoft má vlastní mapovou službu. DuckDuckGo záložku má, ale využívá mapy Applu, což není žádná hitparáda.



Co dělají s adresami?

Asi se to nezlepší

Co si budeme nalhávat, Česko je příliš malý trh na to, aby Googlu mohla vyrůst důstojná konkurence. U DuckDuckGo je sympatické, že se snaží a že toho dělá hodně pro osvětu o ochraně soukromí a blokování sledovacích prvků. Seznam může velmi dobře sloužit běžným českým uživatelům, kteří si potřebují najít zprávy o Dominice Gottové.

Ani jeden ale nemá prostředky na to dělat vyhledávač, který perfektně ovládne české prostředí i zahraniční výsledky. Takový potenciál má jen Bing. Microsoft má u nás neotřesitelnou pozici v operačních systémech a kancelářských balících, ale Bing evidentně nikdy neměl prioritu.

Každou z alternativ jsem používal minimálně týden a ač mě párkrát i příjemně překvapily, déle bych to s nimi nevydržel. Každá z nich má nějakou silnou stránku, ale zároveň i velkou nevýhodu. Google bych dokázal nahradit jen tak, že bych pro každou věc používal zvláštní jednoúčelový vyhledávač, který toho leckdy umí více. Za tu ztrátu pohodlí mi to ale nestojí.